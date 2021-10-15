Türkiye Sevgi evinden kaçırdığı oğlunun boğazına bıçak dayamıştı! Bugün de kendini yakmaya çalıştı
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Sevgi evinden kaçırdığı oğlunun boğazına bıçak dayamıştı! Bugün de kendini yakmaya çalıştı

Türkiye

Sevgi evinden kaçırdığı oğlunun boğazına bıçak dayamıştı! Bugün de kendini yakmaya çalıştı

Zonguldak’ta, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Savaş K., denize açıldığı ailesine ait teknede benzin döküp kendini yakmak istedi.

15 Ekim 2021, Cuma 21:09 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Kilimli ilçesinden ailesine ait tekne ile denize açılan, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Savaş K., Yeşil Mahalle Uzunkum Caddesi'ndeki plaja geldi. Burada kendini yakacağını iddia ederek bağıran Savaş K.'yı görenler, polise haber verdi. Polis ekipleri karadan Savaş K.'yı ikna etmeye çalıştı. Kıyıya 200 metre açıkta teknesine benzin döken Savaş K., intihar edeceğini söyledi.

Oğlunun boğazına bıçak dayamış

Geçen cumartesi günü sevgi evinden kaçırdığı oğlunun boğazına bıçak dayayarak sosyal medyada canlı yayın yapan ve polisin ikna etmesiyle eylemine son veren Savaş K.'yı ikna etmek için ekipler uzun süre çaba gösterdi.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre sonra ikna edilen Savaş K., Sahil Güvenlik botuna alınarak limandan karaya çıkartıldı. Savaş K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

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