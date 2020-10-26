Sevgi gökyüzünde her zaman bir yıldız olarak parlar, adı: Venüs

Bu hafta sıra Boğa burcunda. Bir doğum haritasında Venüs Boğa burcunda yerleşiminde kişisel olarak ilişkilere yaklaşım tarzı nasıl olur? Kişi nelerden hoşlanır ya da nelerden hoşlanmaz? Bir ilişkide aradığı nedir? Onu neler mutlu eder? sorularına yanıt ararken, Venüs Boğa burcu yerleşimine bir göz atalım. Doğum haritanızda Venüs’ün Boğa burcu yerleşimde olup olmadığını aşağıdaki adresten kolayca tespit edebilirsiniz.

Astrolojik Haritanızda Venüs’ün Anlamı

Venüs bizi hayata bağlayan, bizi mutlu eden, zevk veren, istek ve ilgi uyandıran şeylerdir. Neyi sevdiğimiz, sevgimizi nasıl ifade ettiğimiz, diğer kişiler ile nasıl ilişkiler kurduğumuz, tavırlarımız ve arzularımız bize Venüs’ü ifade eder. Venüs Boğa burcunda güven duygusunu en fazla ilişkilerinden edinmek isteyecektir.

Doğum haritasında Venüs’ü Boğa burcu yerleşiminde olan kişi için ilişkiler hayatlarında odaklanılmış konu halini alır. Karşılıklı kuracağı bağlar içinde kendini güven içinde hissetmek arzusu güçlü olduğu için; tedbirli yaklaşımlar, sağlam atılacak adımlar ön plana çıkar. Çabuk verilmiş kararlar ve hızlı başlayan bir ilişki kurma tarzı Venüs Boğa burcu yerleşimi için çok da tercih edilen bir davranış olmayacaktır. En azından ilişki hızlı başlasa bile sonrasında güvenlik testlerinden mutlaka geçmesi gerekecektir. Hayatın bize sunduğu güzellikleri görmek gerek!

Venüs Boğa burcunda olduğunda hayatın zevk ve keyif veren taraflarına olan ilgi ve eğilim oldukça güçlüdür. Yaşamın güzellikleri ile oldukça bağlantılı bakış açısı içinde olmak konfor ve lüks arayışı beklentisi içinde olmayı da getirecektir. Karşılıklı jestler, hoşluklar bu kişi için ilişkinin bir nevi motivasyonu halini alır. İlişkide karşısındaki kişiden değer görmek isteyecek ve madde/somut olan ile ilgisi güçlü olduğu içinde bu beklentisini maddi güvence ve ona sunulan imkanlar içinde arayacak olabilir. Hediyeler, lüks ve konfor içeren yaşam tarzı, keyif veren tatiller, eğlence ve zevklerde uyum birlikteliklerine yönelik beklentisinin olmazsa olmazı halini alabilecektir.

Kısa süreli ilişkiler yerine uzun süreli ilişkiler içinde olma arzusu duyan Venüs Boğa burcu kişisi güven duyduğu bir ilişkiyi uzun süre sürdürmek yanlısı olur. İlişkinin sürdürülebilmesi için gerekli özveriyi kendisi de göstermekte çekinmez. Bir ilişkinin gerektirdiği sorumlulukların farkında olarak, maddi - manevi o ilişki içerisinde üzerine rol alacak, emek ve çaba sarf edecektir.

Güçlü ve derin bağlar kurmak bir ilişki içerisinde sahiplenme güdüsünü ön plana çıkarır. Boğa burcunda Venüs, ilişkilerinde sahiplenici olur. İster bu bir aşk ilişkisi olsun ister arkadaşlık/dostluk ilişkisi olsun ya da ortaklık/işbirlikleri üzerine kurulmuş bir ilişki olsun, koruma güdüsü, sağlamlaştırma ve ilişkiyi köklendirme güdüsü her zaman ön planda tutulur. Bu, kurulan ilişkinin uzun süreli olmasını sağlamak, ilişkiye güçlü bağlar ile bağlanmak, sadık olmak ve istikrar getirir. Sahiplenme ve güvenli alana duyduğu aşırı bağlılık ve kendine olan güvenini kaybetmeye olan olumsuz eğilimi duygularında kontrolsüzlük yaratabilir. Böyle bir durumda Venüs Boğa burcu kişisi kıskançlık ve hakimiyet oluşturma tarzı davranışlar sergilemeye yatkınlık gösterecektir. Venüs Boğa burcunda kişinin içsel güvenlik ihtiyacının ilişkiyi şekillendiren bir unsur halini alması yerine sevgi ve paylaşımcılık dengesinin gözetildiği ilişkiler kurmak en büyük edinimi olmalıdır. Haftanın günlerine göre bizi neler bekliyor diye baktığımızda;

26 Ekim Pazartesi günü, karşılıklı ilişkilerimizde duygularımızı ifade etmek, belki şimdiye kadar açmadığımız, kendimize sakladığımız hislerimizi, düşüncelerimizi ya da niyetimizi söylemek adına olumlu bir akış var. Birbirimizi daha kolay anlayabilecek olmamızın getireceği pozitif etkiyle günü değerlendirebiliriz.

27 Ekim Salı günü, duygular ve duygusal paylaşımların bizim için önemli olacağı bir gündeyiz. Geçmiş bir ilişkimizin ya da arkadaşlığın tekrar başlaması, eskiden gelen bir haberin bizi duygu dünyasına yeniden çekebilecek olma ihtimali var. Gerçekçi bakış açısını kaybetmemek ve duygusal hassasiyetin bizi yanıltmamasına dikkat etmekte fayda var.

28 Ekim Çarşamba günü, sabah ve öğlen arası saatlerde aşırı duygusal tepkiler vermek konusunda zorlayıcı enerjiler var. Alınganlık, yanlış anlaşılmalar, yanlış anlamalar yönünden dikkat etmek yerinde olur. Öğleden sonraki saatlerde hızlı kararlar almaya eğilim gösterecek olabiliriz. İlişkilerde bir hayli aktif olacağımız, girişimci olup, cesaretli hissedeceğimiz saatler diyebiliriz. Cesaret güzel ama mantıklı olmayı da unutmayalım!

29 Ekim Perşembe günü, de bir hayli hareketli geçecek olduğunu söyleyebiliriz. Güç ve cesaret gerektiren işlere girişmek için kendimizi bir hayli hazır hissedebileceğiz. Yapmak istediğimiz şeylere odaklanmak için değerlendirebiliriz.

30 Ekim Cuma günü, Haftanın Perşembe günüyle birlikte en hareketli ikinci günündeyiz. Bir hayli aktif ve enerjik hissedecek olabileceğiz. İsteklerimizin yerine gelmesi için güçlü bir savaşçılık sergileyebilecek gücümüz var. Doğru ve dengeli davranabilirsek amaçlarımızı gerçekleştirmek adına şans olarak değerlendirebiliriz. Sabırsızca, öfkeli, saldırgan ve bencilce davranışlar ise zarar görmemize yol açabilir, dikkat.

31 Ekim Cumartesi günü, ilişkilerde karşı karşıya kalacağımız durumlar oluşabilir. Restleşmelere açık bir günde olduğumuzu bilmekte yarar var. Kendi isteklerimizde diretmek yerine orta noktayı bulmaya gönüllü olmak olumlu neticeler yaratacaktır.

1 Kasım Pazar günü, gerek özel ilişkilerimizi gerek arkadaş, aile, dost gibi sosyal ilişkilerimiz olan kişilerin bizden beklentileri olan bir gündeyiz. Sorunları konuşmak, orta nokta bulmak, ilişkileri tazelemek gerektiğinde alçakgönüllülük ile yaklaşmak ortaya güzellikler çıkaracaktır.

Hepimize güzel bir hafta olsun diliyor ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı içtenlikle kutluyorum.