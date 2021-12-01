Sevgi İzi ile kendini ifade edemeyen kişilerin, (Alzheimer hastalığı olanlar, akli dengesi yerinde olamayanlar ve evinin yolunu bulamayacak durumda olanlar) daha kolay bulunmasını amaçlıyor. Müge Anlı tarafından hayata geçirilen projede aileler, kaybolmasından korktukları yakınlarına Sevgi İzi dövmesi yaptıracaklar. Bu da olası bir kötü durumda kayıpların bulunmasını sağlayacak. Peki, Sevgi İzi başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…





SEVGİ İZİ NEDİR?

Sevgi İzi, ailesi tarafından kaybolmasından endişe duyulan kişilerin son bileğine yapılan dövme olarak tanımlanabilir. Akıl sağlığı yerinde olmayan, Alzheimer hastası olan ve dışarıda kaldığında evine dönebilecek kadar akli melekeleri yerinde olmayan kişilerin aileleri projeye başvuru yaptıklarında o kişiye bir dövme yapılacak. Bu kişi kaybolduğu zaman sistemde kayıtlı için buradan tanınabilecek.

SEVGİ İZİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Sevgi İzi başvurusu http://www.benibuldular.com/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Sisteme kaydolan kişiye bir numara verilecek. (Örneğin 120) Bu numara kaybolma ihtimali bulunan kişinin sol bileğinin üzerine işlenecek. Böylelikle aramalarda bu numara takip edilecek ve kişi eğer kendiliğinden bulunursa bu numara ile sistemden ailesine ulaşılabilecek.

Başvuru yapan kişi hem kendi bilgilerini hem de Sevgi İzi’nin yapılacağı kişinin bilgilerini sisteme girerek kaydolabiliyor. Bununla birlikte sevgi izi dövmesi ücretsiz olarak yapılıyor. Başvurunun yapıldığı benibuldular.com sitesinde kişi bulunduğu şehirde ücretsiz dövme yaptırabileceği mekanları da görüntüleyebiliyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var ki; Sevgi İzi dövmesi, şeker hastası, hamile, kalp hastası, latex alerjisi ve tansiyon hastası olan kişilere yapılmıyor.