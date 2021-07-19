Türkiye Sevgili dehşeti: Söylemişti, inanmamıştım

Sevgili dehşeti: Söylemişti, inanmamıştım

Türkiye

Sevgili dehşeti: Söylemişti, inanmamıştım

Antalya’da, yerleşik Rus Svitlana Borysenko’nun park halindeki otomobili kundaklandı. Borysenko, "Erkek arkadaşım M.E. arayıp, otomobilimi yakacağını söylemişti. İnanmamıştım. Duman çıktığını görünce, şaka yapmadığını anladım" dedi.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 18:32 Son Güncelleme:
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Antalya’da yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Svıtlana Borysenko, saat 13.00 sıralarında 07 MB 0506 plakalı otomobilini Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 713 Sokak´a park edip, evine çıktı. Saat 14.30 sıralarında araçtan duman yükseldiğini gören komşuları, Svıtlana Borysenko’ya haber verip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi de bahçe hortumuyla komşuları yaptı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.

Svıtlana Borysenko, polise verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşım M.E. arayıp, otomobilimi yakacağını söylemişti. İnanmamıştım. Duman çıktığını görünce, şaka yapmadığını anladım" dedi.

Borysenko´nun komşusu Ramazan Utku ise, "Sokağın başından gelip, arabaya benzin döküp çakmağı çaktı. Arabanın arkasından dolaşıp, uzaklaştı" diye konuştu.

Polis, M.E.’yi bulmak için çalışma başlattı.

DHA

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