Sevgililer Günü ilk ortaya çıktığı zaman bugünkü gibi kutlanmasa da artık dünya genelinde milyonlarca kişi 14 Şubat için özel planlar yapıyor. Tarihçesi M.S 3. yüzyıla kadar dayanan Sevgililer Günü bu yıl hafta içine denk geliyor…

SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN, BU YIL HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Sevgililer Günü her yıl tüm dünyada olduğu Türkiye’de de 14 Şubat tarihinde kutlanıyor. Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü pazartesi gününe denk geliyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL VE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Dünya genelinde 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü’nün geçmişi Milattan Sonra 3. yüzyıla dayanıyor. Rivayete göre Roma İmparatoru 2. Claudius, ülkeyi zalimce ve kendi katı kurallarıyla yönetiyordu. İmparator için ise en büyük sorun orduda savaşacak asker bulamamaktı. 2. Claudius’a göre bu sorununun en büyük nedeni ise Romalı erkeklerin sevgililerini ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. Bu nedenle İmparator 2. Claudius Roma’daki tüm evlilik ve nişanları yasakladı.

Roma’da İmparator 2. Claudius döneminde yaşayan Aziz Valentina, kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte, evlenme yasağına rağmen aşıkları gizli gizli evlendirmeye devam etti.

Fakat bir süre sonra İmparator 2. Claudius bu durumdan haberdar oldu ve Aziz Valentina’yı çiftleri gizli şekilde evlendirdiği için tutuklattı ve Aziz Valentina verilen sopa cezası ile dövülerek öldürüldü. Valentina M.S 270 yılının 14 Şubat tarihinde Hristiyan şehitliğine defnedildi.

Yapılan araştırmalar Sevgililer Günü’nün o tarihten itibaren kutlandığını gösteriyor. Sevgililer Günü, bugünlerde pek çok kişi tarafından ticari bir gün olarak görülse ve hediye alıp vermenin önemine vurgu yapılsa da bu özel gün aslında çiftlerin arasında romantik bir paylaşım ve aradaki sevgi bağının güçlenmesi için kutlanmaktadır.