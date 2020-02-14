Sevgililer Günü arifesinde 40 bin yüzük

İngiliz ucuz market zinciri Poundland, gerçek bir nişan yüzüğü alabilecek bütçeye erişemeyenlere 1 sterlin (yaklaşık 8 TL) karşılığında 'vekil yüzük' satıyor. BBC'de yer alan habere göre geçici yüzük satışı bu sene, geçtiğimiz senenin satışlarını ikiye katlayarak 40 bine ulaştı. Ancak bir ekonomi analisti, bunun umutsuzluğun giderek arttığını gösterdiğine dikkat çekiyor. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre Sevgililer Günü'ne aktarılan para da yüzük satışıyla paralel şekilde arttı. 2019'da Sevgililer Günü harcamaları bir önceki yıla oranla yüzde 7.8 arttı.

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