14 Şubatın gelmesiyle sevgiline ne hediye alacağınız konusunda fikir sahibi olmak istiyorsanız "sevgililer gününde ne hediye alınır, sevgililer günü hediyesi" haberimize bir göz atın.

Sevgililer gününde ne hediye alınır? Sevgililer günü hediyesi

Sevgililer günü için en çok tercih edilen hediyelerin arasında kolye, bileklik, saat ve yüzük yer alıyor.

Hediye almayı pek sevmeyen bir sevgilin varsa, güzel şık yada sevgiliniz tarzı olan bir mekanda romantik yemek yiyebilirsiniz.

En sevdiğiniz fotoğrafları kolaj yapıp, sevimli bir albüm haline getirip sevgilinize hediye edebilirsiniz. Böylece anılarınız hiç kaybolmadan sürekli elinizin altında durabilir.

Albümlü anahtarlıklar sayesinde sevgiliniz anılarınızı hiç yanından ayırmayacak.

Sevgilinize hediye edebileceğiniz en güzel hediyelerden bir tanesi de puzzledır. Fotoğrafınızla puzzle yaptırıp şık bir hediye alternatifi üretmiş olabilirsiniz.

Parfüm ve kozmetik ürünleri de her yıl sevgililer gününde tercih edildiği gibi bu yıl da oldukça tercih ediliyor. Sevgilinize ister kendi sevdiği kokuyu isterseniz de kendi kokunuzu hediye edebilirsiniz.

El emeği göz nuru bir hediye olsun istiyorsanız atkı ve bere örebilir yada aşk pastası yapabilirsiniz.