Sevgililer Günü için en romantik rotalar

KAPADOKYA – NEVŞEHİR

Herkesin ilk aklına gelen en romantik yerlerden biri Kapadokya. Çünkü burası adeta masallarda anlatılan bir rüya şehri. Kapadokya’da sevgilinizle kaya otellerde kalıp, yöresel şarapları tadıp, büyüleyici gün doğumunu ve günbatımını izlemelisiniz. Balon turuna çıkmadan sakın dönmeyin.

ABANT - BOLU

Sevgiliniz gerçek bir doğa tutkunuysa Abant’ın butik otelleri, kartpostalı anımsatan muhteşem manzarası, donmuş gölü ve çevresini kaplayan bembeyaz ormanları tam bir cennet. Sevgililer Günü’ne özel etkinliklerin düzenlendiği otellerde romantik bir müzik eşliğinde akşam yemeği harika olmaz mı?

SAFRANBOLU – KARABÜK

verebileceğiniz en özel hediyelerden biri UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan 200 yıllık tarihi konaklardan birinde şömine başında yiyeceğiniz romantik bir akşam yemeği olabilir. Tarihi sokaklarıyla kendine has farklı bir mimariye sahip bu şehrin ruhunu sevgilinizle yaşamak tatilinizi unutulmaz kılacak.

ULUDAĞ / KARTALKAYA

Sevgililer Günü’nü her türlü konfora sahip bir otelde, bembeyaz kar örtüsü üzerinde geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi Uludağ ve Kartalkaya oluyor. Gündüz kayak keyfi, akşam mum ışığında bir yemek, ardından sıcacık şöminenin karşısında huzur dolu saatler geçirmek istiyorsanız ikisinden birini seçin ve yola koyulun.

ŞİRİNCE - İZMIR

Adı gibi şirin mi şirin bu köyde 14 Şubat’ı geçirmek harika bir seçim olabilir. Organik tarımıyla ünlü köyün Arnavut kaldırımlı sokaklarını gezip, minik dükkanlardan çeşit çeşit şaraplardan tadıp, gürültüden uzak keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

KAZDAĞLARI - BALIKESİR

Sevdiğinizle huzurlu, dingin ve romantik bir tatil yapmak istiyorsanız, yemyeşil doğası ve harika köyleriyle Kazdağları sizi bekliyor. Dünyada Alpler’den sonra en zengin oksijene sahip Kazdağları’ndaki harika butik otellerde ya da misafir kabul eden çiftliklerde kalabilir, has zeytinyağının üretildiği köylerde yöresel lezzetleri tadabilirsiniz.

ASSOS - ÇANAKKALE

Sit alanı olan Assos, Türkiye’de görülmesi gereken en özel yerlerden biri. Doğası, mavi bayraklı denizi ve tarihi yapıların bir araya gelmesi romantik bir atmosfer yaratıyor. Tarihi taş binalarda konaklayın, şömine ateşinde ısının, sessiz sakin sokaklarında yürüyüşler yapın ve lezzetli yemeklerini tadıp unutulmaz bir tatile imza atın.

PAMUKKALE - DENİZLİ

Beyaz travertenleri ve şifalı kaplıcalarıyla ünlü Pamukkale ‘Dünya’nın sekizinci harikası’ olarak biliniyor. Antik çağlara dayanan tarihi ve eşsiz yapıları var. Arkeoloji Müzesi’ni ve Kleopatra Antik Havuzu’nu mutlaka görün. Şarap turlarına katılın.

BONUS

* Sumahan on the Water - Çengelköy

* Palivor Çiftliği - Kırklareli

* Barbaros Bağ Evi - Tekirdağ

* Hotel Villa Mahal - Kalkan

* Casa Lavanda - Şile

* Despot Evi - Cunda

* Argos - Kapadokya

* Gülevi - Safranbolu

* Terrace Houses - Şirince

* Manici Kasrı - Kazdağları

* Urla Bağevi Vineyard Hotel - İzmir

* Moyy Mini Otel - Çamlıhemşin

* Golden Key - Bördübet

* Teomida Hotel - Burhaniye

YEDİGÖLLER - BOLU

Doğanın sessizliğini doya doya yaşayabilmek, olağanüstü manzaraya dalıp gitmek isteyenleri buraya alalım. Dağların ardından yükselen sis, bembeyaz kar örtüsüyle birleşince doyumsuz bir manzara ortaya çıkıyor. Bölgede 30’un üzerinde villalardan oluşan otel var.

MARMARİS - MUĞLA

Mavinin 50 tonunu göreceğiniz deniz manzaraları, büyüleyici günbatımı ve tabii ki yemyeşil doğasıyla 14 Şubat’ta gidilebilecek en doğru adreslerden biri de Marmaris. Türkiye geneline soğuk hava hakimken Marmaris’te hava harika oluyor. Dalaman ve Datça çevresinde harika otel ve akşam yemeğine çıkılacak romantik mekanlar var.

BODRUM - MUĞLA

Homeros’un ‘ebedi mavilikler ülkesi’ olarak adlandırdığı Bodrum, yılın 12 ayı yaşayan bir şehir. Özel bir tatil geçirmek istiyorsanız Bodrum; doğal güzellikleri, muhteşem koyları, tarihi kalıntıları, kendine özgü yemekleriyle kollarını açmış siz aşıkları kucaklamayı bekliyor.

FETHİYE - MUĞLA

Bu özel günü doğanın ortasında kuş cıvıltıları içinde ve ılıman bir iklimde geçirmek istiyorsanız Fethiye’yi aklınızın bir kenarına yazın. Oteller her Sevgililer Günü’nde değişik promosyon ve kampanyalar düzenliyor. İster otelinizin düzenlediği organizasyonda kutlama yapın, isterseniz sokaklara taşan eğlencelere katılın.

DOĞU EKSPRESİ - KARS

Sevgililer Günü’nü tek bir yerde değil de, tren pencerenizden şehirleri, ırmakları, gölleri, vadileri ve karla kaplı dağ manzaralarını izleyerek yolda geçirmeye ne dersiniz? Ankara’dan hareket eden Doğu Ekspresi’nin iki kişilik harika odalarında Kars’a heyecan dolu bir yolculuk yapın.

ALAÇATI - İZMİR

Kışın tam ortasında gözlerden uzak sıcak ve doğanın ortasında romantik bir tatile var mısınız? Son yılların en popüler tatil beldesi olan Alaçatı, rengarenk çiçeklerle donatılmış dar sokakları, taş evleri, butik otelleri, restoran ve barlarıyla aşıklara unutamayacakları tatiller yaşatıyor. Vaktiniz varsa Foça, Urla ve Sığacık’a da uğramanızı tavsiye ederiz.