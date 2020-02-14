Sevgi neydi? Sevgi emekti. Aşk ise, dünyanın en gizemli ve muhteşem duygularından biri. Herkes aşık olmayı ve aşkı bulmayı istiyor. Aşık olduğumuz zaman dünyaya bakış açımız ve olaylara kattığımız yorum bile değişiyor. Bu dünyada 'her şey aşk sayesinde var' desek çok da abartmış olmayız aslında. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü, kimi elinde çiçeklerle sevgilisine koşacak, kimi evinde veya işinde tek başına günü atlatmaya çalışacak. Sevgililer Günü bir gün için bile olsa aşkı ifade etmemizi sağlayan bir gün. Peki Sevgililer Günü'nün nasıl ortaya çıktığını merak ediyor musunuz? Ya da aşkın bizde neleri değiştirdiğini? Bu Sevgilileri Günü'nde yalnızsanız, bir sonraki Sevgililer Günü'nde bir çift olabilirsiniz diyor Aşk Doktoru Mehmet Coşkundeniz, aşka ve Sevgililer Günü'ne dair şunları söylüyor:

Aşka cesaretin var mı?

Terk edildiğimizde, aldatıldığımızda ya da platonik bir aşk içindeysek, aşka küsmemiz mi gerekir? Aslında tüm bunları yaşamış olsak bile, hayatımıza girecek bir sonraki kişinin de bizi üzeceği düşüncesiyle aşık olmaktan korkuyoruz.

Aslında bir aşkı diğeriyle karşılaştırmak doğru değil. Negatif duygularla belki de hayatımızın aşkını kendimizden uzak tutuyoruz.

Bu durumda neler yapılması gerektiğini Aşk Doktoru şu sözlerle anlatıyor:

İlişki tek taraflı yürümez

Ne zaman ve kime aşık olacağını hiçbir insan seçemez. Aşkı güzel yapan da bu değil mi zaten? Aşk kapınızı çalınca onu reddedemezsiniz. İdeal olan aşık olmak, sevmek ve sonra o kişiyi hayat arkadaşımız yapmak. Ancak unutmayın ilişki kendi kendine yürümez.

Her iki tarafın da sorumlulukları var. Evlilikte hisseler yüzde 50-50'dir. Bu terazinin bir tarafı daha ağır gelirse, ilişki aldatmaya kadar gidebilir.

Aşkın olmazsa olmazı 5S kuralı

Bir ilişkide olmazsa olmaz kurallar vardır. Aşk Doktoru Mehmet Coşkundeniz bu kurala 5S kuralı diyor. Yani; sevgi, saygı, sadakat, sabır ve seks. Evlilik, iki tarafın da ortak çaba göstermesi gereken bir ortaklık. Ortaklığınızı 5S kuralıyla sorunsuz bir şekilde yürütebilirsiniz. En az kendiniz kadar sevmediğiniz hiç kimseyle ilişki kurmayın ve evlenmeyin. Evlilik hayatınızı değiştirir. Evlendiğini zaman sadece siz değil, aileleriniz de evlenir bunu sakın unutmayın.

Kimsenin evlenince değişeceğini düşünmeyin. 5S kuralıyla ilgili detayları Aşk Doktoru şöyle anlatıyor:





Varlığında acı, yokluğunda özlem var

Aşk ile doğup aşk ile yaşayıp aşk ile ölüyoruz. Aşkın doğasını anlayabilmek için önce tüm yaşamımız boyunca gördüklerimiz anlamlandırabilmemiz gerekiyor. Ancak bir insanın da başka bir insanın aşk duygularını anlayabilmesi neredeyse imkansız. Varlığında acı çektiren yokluğunda özlem duyduran bir başka duyguya daha rastlayamazsınız diyor Psikolog Onur Okan Demirci.



