14 Şubat için evde tatlı ve yemek menüsü seçimi oldukça özen isteyen bir iş. Çünkü bugün hazırladığınız her yemek ile partnerinize olan aşkınızı da göstermiş olacaksınız. Yemekler kadar yemeklerin sunumu da Sevgililer Günü’ne özel bir çaba istiyor. İşte, işinizi kolaylaştıracak, Sevgililer Günü yemek masası ve 14 Şubat için evde tatlı ve yemek menüsü tavsiyeleri…

SEVGİLİLER GÜNÜ YEMEK MASASI NASIL HAZIRLANIR?

Sevgililer Günü masası için masa örtüsü seçiminden kullanılacak aksesuarlara kadar dikkat edilmesi gereken pek çok ayrıntı yer alıyor. Şık bir Sevgililer Günü yemek masası hazırlayabilmek için aşağıda vereceğimiz tavsiyeleri uygulayabilirsiniz…

Sevgililer Günü yemek masası için ilk karar verilecek şey masa örtüsü seçimidir. Masa örtüsünü seçerken, ufak detaylı ve sade modeller seçmek şık bir masa hazırlamada ilk kuraldır. Bilindiği üzere Sevgililer Günü'nün teması kırmızdır. Bu nedenle canlı renkler tercih edin ve siyah ile uyumundan dolayı kımızı masa örtüsü siyah sofra takımı seçeneğini mutlaka değerlendirin.

Masa örtüsüne karar verdikten sonra, tabakların alt kısmı için pudra pembe ve kırmızı kâğıt danteller kullanabilirsiniz. Servis tabaklarının orta kısmına krem ya da beyaz tonlarında peçete koymayı unutmayın.

Masa örtüsünün çok boş kalmaması için kurumuş gül yaprakları veya renkli boncuklar tercih edebilirsiniz. Romantizmin dozunu artırmak istiyorsanız da tabakların içerisine sevgiliniz için küçük notlar hazırlayabilir ya da gül yerleştirebilirsiniz.

Masanızı notlarla ve fotoğraf doldurmak istemiyorsanız, bu dekorları etrafa yayın. Son zamanlarda oldukça popüler olan asma tavana fotoğraf yapıştırmak da seçenekler arasında yer alabilir.

Sevgililer Günü'nde romantik yemek masası için, buketler halinde alabileceğiniz gülleri masanın etrafına yerleştirin. Kırmızı güllerin yanı sıra kırmızı mumlarla da masanızı süsleyebilirsiniz. Eğer kırmızı gül kullanmayı tercih etmiyorsanız masanın ortasına koyacağınız taze çiçeklerle hoş bir ortam oluşturabilirsiniz.

Loş bir ortam romantik bir yemek için vazgeçilmezlerdendi ve bunu ufak mumlardan faydalanarak sağlayabilirsiniz. Özellikle renkli ve küçük mumlar ortamı aydınlatırken, şık bir görünüm de sağlayacaktır. Mumların masaya nasıl yerleştirildiğinin de oldukça önemli olduğunu unutmayın. Mumları, masanın orta kısma veya kenarlarına yerleştirin. Direkt göze gelecek yerlere koymamaya dikkat edin.

Sevgililer Günü’nde muhteşem bir masa istiyorsanız her ayrıntıya dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun için de tütsüler, kokulu mumlar veya oda parfümlerini de unutmamalısınız. Bu tür koku yayan ürünler, siz yemeğinizi yerken hem yemeğin kokusunu bastıracak hem de ortama hoş bir hava katacaktır.

14 ŞUBAT İÇİN EVDE TATLI VE YEMEK MENÜSÜ

14 Şubat için evde yapacağınız pek çok çeşit yemek ve tatlı menüsü seçeneği bulunmaktadır. İşte, çorbadan ana yemeğe ara sıcaktan tatlıya Sevgililer Günü için hazırlayabileceğiniz seçenekler…

ÇORBALAR

Kırlangıç çorbası

Pancar çorbası

Kremalı mantar çorbası

Salçadan domates çorbası

ANA YEMEKLER

Fettucini alfredo

Bal kabaklı buğday risottolu kalem pirzola

Sarı ve yeşil nohut püreli levrek

Soslu misket köfte

Pratik cordon bleu

Tatlı acı kemiksiz tavuk kanatları

Yelpaze tavuk

ARA SICAKLAR

Çıtır pastırmalı peynir soslu fırında patates kızartması

Fırında kaşarlı mantar

Pastırmalı kereviz kroket

Patates dilim pizza

TATLILAR

Dondurmalı gerçek brownnie

Supangleli tavukgöğsü

Krem Katalan (Crema Catalana)

Vişneli borcam tatlısı

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