Sevgililer Günü’nde birçok kişi hediye seçmeyi son ana bırakıyor

Dünyanın en büyük perakende ticaret birliklerinden biri olan ABD merkezli National Retail Foundation’a (NFR - Ulusal Perakende Vakfı) göre, 2019 yılında 20,7 milyar dolar olan sevgililer günü alışveriş hacminin 2020 yılında rekor kırarak 27,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de ise Bankalar Arası Kart Merkezi’ne göre 2015 yılında 1,3 milyar TL olan kartla yapılan sevgililer günü harcamaları 2019 yılında yüzde 92 artarak 2,5 milyar TL’ye yükseldi. NFR’nin tahminleri baz alındığında 2020 yılında kartla yapılan harcama tutarının 3,3 milyar TL’ye ulaşacağını öngörmek mümkün. Kartla yapılan harcamaların yüzde 24’ünü çevrimiçi alışverişler oluşturuyor. Yıldan yıla ortalama yüzde 33’lük büyüme ivmesi yakalayan e-ticaret sektörü açısından satışların artmasına olanak tanıyan en önemli dönemler arasında yer alıyor.

Dijital pazarlama alanında stratejik danışmanlık hizmetleri veren SEM, yılın ilk hareketli döneminde müşterilerinin satışlarını artırmalarını ve daha fazla görünür olmalarını sağlayan hizmetler veriyor. Sevgililer gününün yılın son çeyreğindeki Black Friday, Cyber Monday ve yılbaşı kampanyalarından sonra piyasaların hareketlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten SEM Müşteri İlişkileri Direktörü Oğuz Kansoy, “14 Şubat’ın yaklaşmasıyla birlikte sevgililer günüyle ilgili aramalar artışa geçiyor. En çok arananlar arasında ilk sırada “hediye fikirleri” yer alıyor. Bunu, “güzel sözler ve mesajlar”, ardından da “sevgililer günü hikayesi” takip ediyor. Bu üç arama, toplam aramanın yaklaşık yüzde 90’ını oluşturuyor. Sevgililer günü ile ilgili bir diğer önemli nokta ise aramalarda marka adlarının kullanımı. Sevgililer günü yaklaştıkça “marka adı ve sevgililer günü” şeklinde farklı biçimlerde yapılan aramalarda büyük artış gözlemleniyor. Geçtiğimiz yıllardaki tecrübelerimizi ve pazardaki trendleri göz önünde bulundurarak müşterilerimize önerilerde bulunuyor ve satışlarını artıracak kampanyalar düzenlemelerine yardımcı oluyoruz” diyor.

Sevgililer gününde hem tüketicilerin hem de markaların e-ticaret kampanyalarında göz önünde bulundurmaları gereken en önemli şeylerden biri kargo süreleri. Özellikle geçtiğimiz Black Friday döneminde kargo teslimatlarında büyük sıkıntılar yaşandı ve sosyal medyanın en büyük gündem maddelerinden birini oluşturdu. Kansoy, “Tüketicilerin en istemeyecekleri şey verdikleri siparişin zamanında ellerine ulaşmaması olacaktır. Bu nedenle, kampanya takvimini planlarken mutlaka kargo süreçlerini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ayrıca hediye seçimini ve siparişini son dakikaya bırakan tüketiciler için de alternatif çözümler geliştirmek satışların artmasına yardımcı olacaktır” diyor.

Geçtiğimiz yıllardaki rakamlara bakıldığında sevgililer günü ile ilgili İnternet üzerinden yapılan aramalar 13 ve 14 Şubat tarihlerinde zirve yapıyor. Bu da tüketicilerin önemli bir kısmının hediye seçimini ve satın almayı son günlere bıraktığını gösteriyor. Mastercard tarafından açıklanan 2018 yılı rakamları da bunu destekliyor. Bu rakamlara göre, sevgililer günü için satın alınan hediyelerin yüzde 30’luk kısmı 14 Şubat’ta yani aynı günde alınıyor. Bu nedenle kargo süreçleri konusundaki sıkıntıları aşıp bu yoğun günlerde aynı gün teslimat imkanı sunan markalar bu dönemde bir adım önde olma fırsatı elde ediyor.

Son yıllarda hayatımıza giren çevrimiçinden çevrimdışına (O2O – Online to Offline) kavramı da markalar ve dijital ekipleri tarafından mutlaka değerlendirilmesi gereken çözümler arasında yer alıyor. Gelişen reklam teknolojileri ve dijital kanallar aracılığıyla yapılan iletişimler sonucunda fiziksel mağazaya yapılan ziyaretlerin büyük oranlarda ölçülebildiğini belirten Kansoy, “Hem fiziksel hem de çevrimiçi mağazası olan markalar için O2O çözümleri büyük fırsatlar yaratıyor. Bu çözümler, mağaza trafiğini artırmanın yanı sıra tüketicilerin istedikleri ürünlere kargo teslimatı beklemeden hızlı bir şekilde ulaşabilmelerine olanak tanıyor. Müşterilerimize sunduğumuz fiziksel mağazaya yönlendirme imkanı tanıyan dijital reklam modelleri ile sadece çevrimiçi mağazaya özel kampanya duyuruları yapmak yerine mağazalarda geçerli olan kampanyaların da duyurulmasını sağlayarak mağaza cirolarına doğrudan katkı sağlıyoruz” diyor.

Tüketicilerin İnternet üzerinde yaptıkları arama terimleri incelendiğinde en çok “sevgililer günü hediyeleri” ve “sevgililer günü hediye fikirleri” ön plana çıkıyor. Bu, aslında potansiyel müşterilerin önemli bir bölümünün aklında net bir hediye fikri olmadığını ortaya koyuyor. En çok arama yapılan “parfüm”, “çiçek” ve “takı” gibi klasik kategorilerin yanı sıra “elektronik” ve özellikle “giyilebilir teknoloji” kategorilerinde yapılan aramalarda artış görülüyor.

Sevgililer günü alışverişlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de “güvenli alışveriş”. Sorunsuz bir çevrimiçi alışveriş deneyimi için alışveriş yapılacak web sitesinin güvenli olmasına mutlaka dikkat edilmeli. Alışverişin yoğunlaştığı dönemlerde siber saldırganlar da hareketleniyor. Sadece sevgililer günü değil alışverişin yoğun olduğu tüm dönemlerde ücretsiz ya da gerçek olması imkansız teklifler sunan mesajlara ve e-postalara çok daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca “https” ile başlamayan bağlantılara tıklanmaması ve tarayıcıda adres satırının yanında kilit işareti olup olmadığına dikkat edilmesi büyük önem taşıyor.



