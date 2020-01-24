Sevgililer günü yaklaşıyor. Eğer halihazırda birlikte bir program yapacağınız sevgiliniz yoksa, siz de eski sevgilinizle ilgili bir şeyler yapıp, bir hamam böceğinize 'ex'inizin adını verin. ABD'nin Teksas eyaletindeki El Paso kentinde hayvanat bahçesi Bronx Zoo, 2011'den beri yıllık olarak düzenlediği etkinlikle 15 dolar (89 TL) karşılığında bir hamam böceğine eski sevgilinizin adını veriyor, sonra da Facebook'tan canlı yayınla sürüngenler ve böceklerle beslenen mirket hayvanına yediriyor. Sizden istediği ise sadece eski sevgilinizin ismi ve soyadının baş harfini yollayıp parayı göndermeniz. Hayvanat bahçesinin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, daha fazla 'sipariş' almadıkları belirtildi. Hayvanat bahçesi bu seneki etkinlik için 50 bin hamam böceği ayırdı.

Fiyatlar değişiyor

Eğer sevgililer günü programınızı biraz daha abartıp bu hamam böceğiyle 'takılmak isterseniz, fiyat 15 dolardan 55 dolara kadar çıkabiliyor. Bu özel gün için 4 paket program hazırlayan hayvanat bahçesi, 55 dolar karşılığında bir hamam böceği baskılı çorap, bir hamam böcekli mum, bir de hamam böceğinizin isminin yazılı olduğu sertifika veriyor.



