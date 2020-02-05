Sevgililer Günü için özel bir programımız varsa pek çoğumuz kuaförde hazırlanmayı tercih ederiz. Ancak 14 Şubat’ın hafta içine denk gelmesi nedeniyle bu yıl kuaförde hazırlanmak pek mümkün olmayabilir. İşten veya okuldan çıkıp direkt programa katılacak olanların tüm havasını değiştirecek ürün ise Morfose Hair Shining Moisturizer!

Parlak, hacimli ve nemli saçlar

Morfose’un saç şekillendirici spreyi, ultra hafif bitki özleri sayesinde saça bakım yaparak mükemmel bir parlaklık veriyor. Güçlü tutuşuyla saçlara hacim veren Morfose Hair Shining Moisturizer ile saçlar gece boyunca göz alıcı bir ışıltı saçıyor. Tüm saç tiplerine uygun sprey, ağırlık yapmadan saçları nemlendirirken olumsuz etkenlere karşı da koruma sağlıyor.



