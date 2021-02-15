Sevgililer gününün tarihsel yolculuğu

Bugün sizlere, son yüzyıllarda kapital sistemin çılgınca beklentilerini karşılayan, bol balonlu, kırmızı güllerle benzenmiş, süslü 14 Şubat’ın anlamından ve tarihsel kökeninden bahsetmek istiyorum.

Tarihi kaynaklara göre, eski Roma’da 13-15 Şubat günlerinde Lupercalia festivali yapılmaktaydı. Bu festival çoğu kaynağa göre doğurganlığı ve üremeyi temsil ediyordu. Roma halkı tarafından kadınlık ve evlilik tanrıçası olarak bilinen Juno’ ya, duyulan saygıdan ötürü bugünlerde tatil ve kutlama yapılıyordu.

Genç kızlar ile genç erkeklerin katı toplumsal kurallar sebebiyle kavuşamadığı o dönemde, Lupercalia festivali ile gençler birlikte olma şansı elde edebiliyordu. Bu festivalde genç kızlar isimlerini bir kâğıda yazıp çömleğe koyuyor ve genç adamlarda çömlekten bir kızın ismini çekerek bütün festival boyunca seçtiği kıza eşlik ediyor, partnerlik yapıyordu. Bu birliktelikler ise çoğu zaman aşka dönüşüyor ve evlilikle sonuçlanıyordu.

Zalim ve katı kurallarıyla II. Claudius, Roma imparatorluğunda hükümdarlık yapmaya başladıktan sonra ordusunda savaşacak asker bulmakta zorlanmaya başladı. Romalı erkekler aşklarını ve ailelerini bırakıp savaşa gitmek istemiyorlardı. Hal böyle olunca II. Claudius Roma’daki tüm nişan ve evlilikleri yasakladı.

Bu dönemde papazlık yapan Aziz Valentine ise Claudius’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye ve âşıkları kavuşturmaya devam etti. Bir süre sonra bu durumu öğrenen II. Claudius, Aziz Valentine’i tutuklatarak ölüm cezasına çarptırdı. 14 Şubat 270 yılında Aziz Valentine idam edilerek öldürüldü.

Bu olaydan 226 yıl sonra 496’da Papa Gelasius, Aziz Valentine’i onurlandırmak için 14 Şubat’ı Aziz Valentine Günü olarak ilan etti. O günden beri her yıl 14 Şubat Dünya üzerinde sevgililer günü olarak kutlanılmaya devam ediyor.

Hikâyenin çıkış noktasından da anlaşılacağı gibi, alışveriş ve hediye kaygısından ziyade, çiftlerin aşk yaşamalarına ve sevenlerin kavuşmalarına adanmış bugünün sözde değil, özde, kalben kutlanmasını ve Eros’ un var olan âşıklara ve kalbinin aşkla çarpmasını isteyen herkese, tutku dolu okunu bu güzel günde fırlatmasını diliyorum.

2021 yılına özel, gökyüzünün iki iyicil gezegeni Venüs ve Jüpiter uzun yıllar sonra, 11 Şubat’ta 12 derece Kova burcunda kavuşuyor. Aşk ve tutku (Venüs) etkisini büyütecek (Jüpiter) olan bu güzel kavuşumun, etkisi bütün haftaya yayılacak ve adeta tarihteki Lupercalia festivaline selam verecek.

Yılın ilişkiler açısından en şanslı haftasında bizler ise gökyüzü ile yeryüzünün bir kez daha muazzam senkronizasyonuna tanık olacağız 

Sevgilerimle,