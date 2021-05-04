Kayınvalideye hediye seçerken unutmamanız gereken onun da bir kadın olduğunu ve anne olduğunu hatırlamaktır. Kendi annenize hediye seçerken düşündüğünüz alternatifleri değerlendirebilirsiniz kayınvalideniz için. Özellikle yeni evli olan kişilerin hediye seçimlerini daha çok ev dekorasyon ürünlerinden yana kullanmaları en doğru karar olacaktır. Sevgilinin annesine (Kaynanaya) hediyeler: Kaynanaya alınabilecek en güzel hediyeleri sizler için derleyip bir araya getirdik...

EV DEKORASYON EŞYALARI

Ev dekorasyon eşyalarında kayınvalideniz eğer çiçeklere düşkünse ona bir vazo hediye edebilirsiniz. Aynı zamanda eşiniz ve sizin olduğunuz fotoğraftan oluşan bir çerçeve de kayınvalidenizi sevindirecek bir hediye olacaktır. Yandan asmalı model duvar saatleri son yıllarda oldukça moda olan bir aksesuardır. Bu tarz bir saati ya da tablo görünümlü şık bir duvar saatini hediye edebilirsiniz kayınvalidenize.

ODA KOKUSU

Oda kokularını seven anneler için bambu çubukları olan porselen şişe içerisinde oda kokusu hediye edebilirsiniz. Mum ve mumluklarda yine hediye seçenekleri arasında şık bir alternatiftir. Özellikle ahşap modelde mumlukları düşünebilirsiniz hediye olarak.

MUTFAK EŞYALARI

Mutfak eşyaları hediye etme meselesi biraz üzerinde düşünmeniz gereken bir durum olabilir. Anneler Günü'nde mutfak eşyası hediye etme fikri bizce doğru bir fikir değil. Çünkü eve aldığınız herkesin kullanacağı bir eşyayı böyle bir günde kayınvalidenize hediye etmeniz ince bir davranış olarak karşılanmayabilir.

ÇİÇEK

Çiçekleri sevmeyen var mı? Annelere belki de en kurtarıcı hediye çiçeklerdir. Kayınvalidenize çiçek alacaksanız bunu bir buket olarak değil de saksı da veya yapay çiçek olarak almanızı öneririz. Çünkü buket çiçekler çok fazla yaşamadığı için bir zaman sonra çöpe atmak zorunda kalabilir ve çiçekler için de bu durum pek hoş olmayabilir:)

PARFÜM

Kayınvalidenize çok fazla ağır olmayan onun da seveceği tarzda bir parfüm hediye edebilirsiniz.

TAKI

Süsüne çok düşkün bir kayınvalideniz varsa ona mutlaka takı alın. Parlak taşlı veya sade takıları kayınvalidenizin tarzına uygun olarak seçebilirsiniz.















