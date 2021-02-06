Sevgilinizi şımartmanın tam zamanı

Elite World – Sapanca

Sevgililere yaz tatili hediyesi

Sevgililer Günü’nü muhteşem doğanın içinde geçirmek isteyenler Sapanca’daki Elite World&Wellness Resort’u tercih edebilir. Sevgililer Günü’nü bu otelde geçirecek olan misafirler arasında yapılacak çekilişte bir çift önümüzdeki ilkbahar ve yaz için Marmaris İçmeler’deki Elite World’de tatil kazanacak. Sevgililer 14 Şubat gecesi ise otelin harika bahçesinde yer alan Bonfire alanında kamp ateşi başında romantik bir gece geçirecekler.

Tranquilla Nehir Evi – Ağva

Şömine başında dingin kutlama

Otelin doğaya saygılı ve uyumlu harika bir mimarisi var. Kendinizi masal dünyasında hissedeceğiniz otelin yerel organik ürünlerden hazırlanan kahvaltıları ve yemekleri muhteşem. Dingin, samimi, şömine başında unutulmaz bir tatil hayal ediyorsanız bu nehir evi tam size göre.

Kitap Evi Otel – Bursa

Farklı bir tatil deneyimi yaşayın

Şehir surlarının en büyük burcunun üzerindeki tarihi konağın terası, Uludağ’ın eteklerine uzanan şehir, tarihi mekanlar, Yeşil Türbe, Ulu Camii, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Hanlar bölgesi ve Kapalıçarşı manzarası sunuyor. Buranın manzarası gündüz ayrı, gece ayrı güzel oluyor.

Hotel Caeli – Eceabat

Romantiklerin essiz sığınağı

Çevresi 170 hektar üzüm bağlarıyla çevrili otel öyle bakir ki, sessizliğe kulak verdiğinizde rüzgarla salınan uzun otların, ağaçların hışırtısını bile duyabiliyorsunuz. Spa Caeli, çok özel odaları, bağ gezileriyle gözlerden uzak olmak isteyen romantiklerin sığınağı gibi.

NG Sapanca Enjoy

İster sevgiliniz, ister ailenizle

Sevgililer Günü’nde yalnız sevgilinizle değil aileniz ya da arkadaşlarınızla birlikte doğanın kalbinde tatil yapmak isterseniz NG Sapanca Enjoy aradığınız yer olabilir. Burada tatilinizi bir huzur ritüeline dönüştürebilir, uzman terapistler eşliğinde ruhunuzu ve cildinizi yenileyip, su terapileriyle kendinizi şımartabilirsiniz.

Richmond Nua Wellness Spa Hotel – Sapanca

Buram buram aşk kokan tatil

Yeşil ve mavinin göz alabildiğine uzandığı, orman ile göl arasına konuşlanmış harika bir otel de sevgilinizle romantik bir tatil hayali ne kadar da cezbedici geliyor değil mi? Otel, buram buram aşk kokan tatilinizi, farklı su terapileri, sağlıklı menüleri, uzman terapistleri ve sürekli yenilenen kişiye özel programlarıyla taçlandırıyor.

Argos in Cappadocia Nevşehir

Zamanda yolculuğa hazır olun

Binlerce yıl önce yapılmış olan manastır yerleşkesinden kalan mağaraların, tarihte burada yaşayan insanların elleri ile açtıkları yeraltı tünelleri ile birbirine bağlı konaklardan oluşuyor. Sizi binlerce yıl geriye zamanda bir yolculuğa çıkaracak olan otelin odalarından bazılarının kendine ait minik havuzları var.

The Life Co – Bodrum

Detoks programlarından yararlanın

Sevgililer Günü’nü sağlıksız şehir yaşamından uzakta, yeşil ile mavinin kucaklaştığı bol oksijenli bir ortamda kutlamak ister misiniz? Bu kutlama tatilini fırsata çevirip The Life Co’da bedensel, zihinsel, ruhsal olarak yenilenin, dinlenin, detoks programları ve destekleyici terapilerden yararlanıp, tatiliniz boyunca genel refahınızı ve enerji seviyenizi artırın.

Four Seasons Hotel Bosphorus – İstanbul

Kişiye özel localarda kutlama

Boğaz’ın incilerinden olan görkemli otel, Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan leziz romantik akşam yemeğiyle çiftlere keyifli dakikalar yaşatmaya hazır. Boğaz kıyısına kişiye özel hazırlanan şeffaf sıcacık, şık localarda sizleri bekliyor. Otel, misafirlerine bağışıklığı güçlendiren detoks bakım paketleri hediye ediyor