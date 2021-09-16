Birkan Sokullu ile Büşra Develi, Beymen Club’un 2021 Sonbahar-Kış Koleksiyonu için bir araya geldi. Markanın yeni reklam çekimi gerçekleşti. Önceki gün de tanıtım daveti yapıldı. Birkan Sokullu’yu iki yıldır aşk yaşadığı Eda Gürkaynak yalnız bırakmadı.

Oyuncu, “Büşra ile ilk kez birlikte çalışıyoruz, çekimler keyifli geçti” dedi. Büşra Develi de Cem Aktay’dan kıskançlık nedeniyle ayrılmadığını belirtip “Arkadaşça görüşmeye devam ediyoruz” diye konuştu.



