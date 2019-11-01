Antalya'da 5 yıldızlı otelde çalışan Gonca Sadıklı, 2014 yılında Belek turizm merkezinde deri mağazasında çalışan İ. E. ile tanıştı.

Yaklaşık bir yılın sonunda ikili, dini nikah yaparak birlikte yaşamaya başladı. Ölen eşinden 3 kızı olan İ. E., Gonca Sadıklı'ya sürekli erkek çocuk istediğini dile getirdi.

Bebeğin cinsiyeti kız olunca şiddet uyguladı

Birlikteliklerinin ikinci ayında hamile kalan Gonca Sadıklı, heyecanla bebeğin cinsiyetinin belli olmasını bekledi. İddiaya göre alkol ve kumar alışkanlığı bulunan İ. E., bebeğin cinsiyetinin kız olduğunun ortaya çıkmasıyla genç kadına şiddet uygulamaya başladı.

Bebek hayatını kaybetti

Her akşam sevgilisinden şiddet gören Gonca Sadıklı, yaşadığı acıya rağmen sevdiği İ. E. ile yaşamaya devam etti. Ancak hamileliğinin 8'inci ayında gördüğü şiddet nedeniyle bebek öldü. Bir süre hastanede tedavi gören kadın, ilişkilerinin düzeleceği umuduyla İ. E. ile yaşamayı sürdürdü.

Geçen yıl ise ayrılmaya karar verdi. Gonca Sadıklı, ayrılacağını söylemesinin ardından gördüğü şiddet nedeniyle hastanelik oldu. Tedavisinin ardından polis merkezine giden kadın, şikayetçi oldu.

İ. E. hakkında bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi.

Ölümle tehdit edip para istedi

Uzaklaştırma süresinin bitmesiyle eve gelen İ. E., ocak ayında genç kadından para istedi. Ölümle tehdit edilen kadın, annesi Hanife Işık'tan (55) yardım istedi.

Anne Hanife Işık da oğlunun düğün hazırlıkları için çektiği banka kredisi olan 20 bin lirayı kızına verdi. Gonca Sadıklı parayı geri almak koşuluyla İ. E.'ye verdi. Parayı ödemeyen İ. E., ağustos ayında Gonca Sadıklı'yı bir kez daha dövdü.

Polis merkezine sığınan genç kadının şikayetçi olması üzerine, ikinci kez bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi.

Silahla evini bastı

5 Eylül günü bu süre de doldu ve İ. E., evi tabancayla basarak camları kırdı, eşyalara zarar verdi. Genç kadını bir kez daha dövdü. Jandarma karakoluna sığınan kadın, tekrar şikayetçi olurken, İ. E.'e üçüncü kez bir ay uzaklaştırma kararı verildi.

Uzaklaştırma süresinin dolduğu 6 Ekim günü İ. E., Gonca Sadıklı ile görüşmek istediğini söyledi. İkili, Belek'te buluştu. Yenilen yemeğin ardından Gonca Sadıklı, borç verdiği 20 bin lirayı istedi.

Otomobilin içinde dövdü

Çıkan tartışma sonrasında İ. E., Gonca Sadıklı'yı otomobilde dövdü. Başına aldığı yumruk darbeleriyle bayılan kadını bir arkadaşının evine götüren İ. E., 3 gün boyunca burada ağır şiddet uyguladı. Genç kadının bilincini yitirmesi üzerine İ. E., bir arkadaşını çağırarak, hastaneye gönderdi.

Beyin kanaması geçirdi

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sadıklı, sevk edildiği Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Başına 28 dikiş atıldı. Sadıklı, beyin cerrahi servisindeki tedavisinin ardından 24 Ekim'de taburcu edildi. Kadının şikayeti üzerine, sevgilisi hakkında yine bir ay uzaklaştırma kararı verildi.

Tutuklandı

Son olaydan sonra annesinin evine sığınan Gonca Sadıklı'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, İ. E.'yi geçen 28 Ekim Pazartesi günü gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen İ. E., çıkarıdığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski kız arkadaşına da şiddet uyguladığı için hapis yatmış

İ. E.'nin eski kız arkadaşına uyguladığı şiddet nedeniyle yaklaşık 4 yıl hapis yattığını ve denetimli serbestlikten yararlanarak, tahliye olduğunu belirten Gonca Sadıklı, "Eski kız arkadaşının da başına 36 dikiş atılmış. Bundan dolayı hapis yatmış. Beni tehdit ediyordu. Bugüne kadar tam dört defa uzaklaştırma kararı aldırdım. Can güvenliğim olmadığı için hastaneye gidip gelirken büyük korku yaşıyorum" dedi.

DHA