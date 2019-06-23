Sevgilisi komşu oldu
Gülben Ergen (46), bir yıl birlikte olduğu Burak Törer'den Eylül 2018'de ayrılmış,Ocak 2019’da da kalbini müzisyen Emre Irmak'a (42) kaptırmıştı
Gülben Ergen yazın büyük bölümünü Bodrum Gündoğan'daki evinde Mustafa Erdoğan'dan olan çocukları Atlas, Kuzey ve Güney ile geçirecek.
Emre Irmak bu dönemde sevgilisinden uzak kalmamak için Gülben Ergen'e komşu sitede lüks bir villa kiraladı. Üç aylığına 50 bin lira ödedi.
Haberin fotoğrafları için tıklayınGülben Ergen ve Emre Irmak aşkının ilk karesi
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PAZAR POSTASI