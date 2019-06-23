Sevgilisi komşu oldu

Gülben Ergen yazın büyük bölümünü Bodrum Gündoğan'daki evinde Mustafa Erdoğan'dan olan çocukları Atlas, Kuzey ve Güney ile geçirecek.

Emre Irmak bu dönemde sevgilisinden uzak kalmamak için Gülben Ergen'e komşu sitede lüks bir villa kiraladı. Üç aylığına 50 bin lira ödedi.

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