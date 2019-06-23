Sevgilisi komşu oldu

Gülben Ergen (46), bir yıl birlikte olduğu Burak Törer'den Eylül 2018'de ayrılmış,Ocak 2019’da da kalbini müzisyen Emre Irmak'a (42) kaptırmıştı

23 Haziran 2019, Pazar 08:21 Son Güncelleme:
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Sevgilisi komşu oldu

Gülben Ergen yazın büyük bölümünü Bodrum Gündoğan'daki evinde Mustafa Erdoğan'dan olan çocukları Atlas, Kuzey ve Güney ile geçirecek.

Emre Irmak bu dönemde sevgilisinden uzak kalmamak için Gülben Ergen'e komşu sitede lüks bir villa kiraladı. Üç aylığına 50 bin lira ödedi. 

Haberin fotoğrafları için tıklayınGülben Ergen ve Emre Irmak aşkının ilk karesi

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PAZAR POSTASI

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