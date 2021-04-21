Sevgilisinden mesaj gelen eşini boğazından bıçakladı

Maktul Vedat Bilgi, iddiaya göre iki yıl önce 13 yıllık eşi Gülşen Bilgi ve çocuklarını terk edip başka bir kadınla yaşamaya başladı. Bir süre önce ise karısına pişman olduğunu söyledi. Gülşen Bilgi'nin de kocasını affetmesi üzerine kocası eve döndü. Sancaktepe'deki evde kahvaltı yaptıkları sırada, iddiaya göre Vedat Bilgi'nin iki yıl boyunca birlikte yaşadığı kadından telefon geldi. Gülşen Bilgi bu duruma sinirlenince tartışma yaşanmış, sinir krizi geçiren kadın, kocasını bıçakla öldürmüştü.

Sabah gazetesinden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. celsesi de gerçekleşti. Duruşmaya tutuklu sanık Gülşen Bilgi getirildi. Duruşmada müşteki olarak maktulün ailesi yer alırken, taraf avukatları da hazır bulundu.

'ÇOCUKLARIM BOYNU BÜKÜK BENİ BEKLİYOR'

Duruşmada sanık Gülşen Bilgi, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek 'O gün orada ben de ölebilirdim. Tefeciler, alacaklılar kapıya geliyordu. Çocuklarımla elektriksiz muhtaç kaldık. Eşimin ailesi neredeydi? Olayda kasıt yoktur. Çocuklarım boynu bükük beni bekliyor, tahliye olmazsam küçük kızımı yanıma alacağım. Onunla beraber cezamı çekeceğim, olanlardan dolayı çok pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum.' şeklinde konuştu.

'BİRDEN FAZLA DARBEYLE ÖLDÜREBİLİRDİ AMA YAPMADI'

Sanık avukatı Ümit Karaşal ise 'Müvekkil 15 yılı aşkın bir süre maktulün sefalet, şiddet ve kötü muamelesine maruz kalmıştır. Ayıplanmamak ve sosyal çevreden dışlanmamak için boşanma yoluna başvurmamıştır.' dedi. Sanık Gülşen Bilgi'nin öldürme kastı olmadığını ve maktulü birden çok darbe ile öldürme imkanı varken bunu yapmayıp yaraya tampon uyguladığını belirten Karaşal, 'Müvekkilin 3 çocuğu vardır, küçük olan çocuk annenin bakımına muhtaçtır. Müvekkilin ve ailesinin mağduriyeti nazara alınarak tahliyesine karar verilsin.' ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARI KULLANARAK ŞEREFİMİZLE OYNADI'

Maktulün kardeşi Burak Bilgi ise 'Sanık abimizi öldürerek ailemizi parçalamış oldu. Bundan birkaç ay önce de sanık abimi bıçaklamıştı. Sanık cezalandırılsın, çocukları kullanarak bizim ve çocuklarımızın şerefi ile oynadı.' diye konuştu.

17 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Duruşma sonunda mahkeme, sanık Gülşen Bilgi'yi önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediğini değerlendiren mahkeme sonrasında cezayı 21 yıl hapis cezasına indirdi. Sanığın duruşmadaki saygılı halini ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası olumsuz etkilerini de göz önünde bulunduran mahkeme, sanık Gülşen Bilgi'nin 'Haksız tahrik altında eşi kasten öldürme' suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Ayrıca mahkeme kararında, hükmedilen hapis cezasının infazının tamamlanıncaya kadar sanığın alt soyu üzerindeki velayet ve kayyımlık yetkileri üzerindeki yoksunluk kılmak üzere yoksun bırakılmasına hükmedilmesini belirtti.



