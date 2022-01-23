Sosyal Medya Colleen Le isimli kadını konuşuyor... Le'yi kısa sürede sosyal medyanın gündemine taşıyan olay ise tabiri caizse absürt komedi filmlerine konu olacak cinsten. Aşk uğruna bıçak altına yatan Le, sevgilisine böbreğini verdi. Daha sonra başından geçenleri TikTok'ta anlatan Le daha sonra aldatılıp, terk edildi. Bundan 5 yıl önce Le eski sevgilisinin 17 yaşından beri kronik böbrek hastalığı ile mücadele ettiğini öğrendi. Böbrek fonksiyonunun yüzde 5'ten az olması nedeniyle diyalize giren adam için bir şeyler yapmak isteyen Le hastaneye gidip test yaptırdı.

Test sonuçları olumluydu. Le'nin böbrekleri sevgilisine nakledilebilirdi. Le pek çok kişinin yapmayacağını yaptı ve bir böbreğini sevgilisine verdi.

"ONUN ÖLMESİNİ İSTEMEDİM"

Le neden böyle bir karar aldığını 'Onun ölmesini istemedim' diyerek özetliyor. Ancak bu fedakarlığına rağmen Le önce aldatıldı sonra terk edildi.

Le bir milyon yıl geçse, böbreğini bağışladığı adamın yedi ay sonra onu aldatacağını asla düşünmediğini söylüyor.

Talihsiz kadın eski sevgilisinin bir grup arkadaşıyla Vegas'a gittiğini ve burada kendisini aldattığını öğreniyor. Her şeye rağmen ona bir şans daha veren Le 3 ay sonra bir şok daha yaşıyor.

Önce böbreğini alan daha sonra aldatmasına rağmen affedilen adam Le'ye ayrılmak istediğini şu sözler ile söylüyor;

Eğer birbirimiz için yaratılmışsak, sonunda Tanrı bizi tekrar bir araya getirecektir.

8 milyonun üzerinde görüntüleme alan video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Hürriyet



