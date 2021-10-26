Türkiye Sevgilisine şiddet uygulamıştı... İş yerinde dinamit buldular!

Sevgilisine şiddet uygulamıştı... İş yerinde dinamit buldular!

Türkiye

Sevgilisine şiddet uygulamıştı... İş yerinde dinamit buldular!

Denizli'de 44 yaşındaki A.T., birlikte yaşadığı sevgilisi 29 yaşındaki T.Ö.'ye şiddette bulunduğu ihbarı ile gözaltına alınmıştı. İş yerinde yapılan aramada 6 adet dinamit, 5 elektrikli patlatma kapsülü, tabanca ve tüfek bulunan A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

26 Ekim 2021, Salı 16:57 Son Güncelleme:
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Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde geçen cumartesi, bölge halkından, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir evde kadına şiddet uygulandığı ihbarı yapıldı.

KADINA ŞİDDETTEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

İhbar üzerine polis, A.T. ile birlikte yaşadığı T.Ö.'nün evine gitti. T.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddia edilen A.T. gözaltına alındı.

Galericilik yapan A.T.'nin aynı mahalledeki iş yerinde ruhsatsız silah olduğunu öğrenen polis arama yaptı.

'BALIK AVI' İÇİN KULLANIYORMUŞ

Yapılan aramada 6 adet dinamit, 5 elektrikli patlatma kapsülü, 1 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kılıç, 1 pala, 1 bıçak, toplam 153 adet 7.65 milimetre ve 9 milimetre çapında mermi buldu.

Gözaltına alınan A.T., ifadesinde dinamitleri balık avlamakta kullandığını söyledi.

Alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ramazan ÇETİN/DHA

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