Son dakika: Denizli'de Dilek Kuşçu, sevgilisi Murat Avcı'nın başını ezmişti. Sabah'ın haberine göre, genç kadının arabadan paylaştığı bir video ise şoke etti.





Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu olay, geçtiğimiz hafta Denizli'de yaşandı. Evli, 1 çocuk babası Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşçu'nun, kullandığı 35 MRT 34 plakalı ciple, birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi.

GAZA BASTI, ÜZERİNDEN GEÇTİ

İddiaya göre, Avcı, cipten inmek istediği sırada Kuşçu, gaza bastı. Avcı, yere düştü. Sokağın sonundan dönüp gelen Dilek Kuşçu, yerdeki Avcı'nın üzerinden geçti.

SEVGİLİSİNİ EZDİ, ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA YARDIM İSTEDİ

Dilek Kuşçu, cipin ön tekerleri Avcı'nın üzerinden geçtikten sonra frene bastı. Araçtan indiğinde sağ arka tekerin altında sevgilisi Avcı'yı fark eden Dilek Kuşçu, çığlık çığlığa çevredekilerden yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi, Murat Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis, Dilek Kuşçu'yu gözaltına aldı. 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen Dilek, polisteki ifadesinde kavga ettikleri belirtip, alkolün etkisiyle yerde yatan Murat Avcı'yı fark etmediğini, olayın kaza sonucu yaşandığını söyledi.

Avcı'nın cesedi, itfaiye ekibi tarafından cipin altında çıkartılıp, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Dilek Kuşçu tutuklandı.

SON DAKİKA: ARABADAKİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Genç kadının sosyal medya paylaşımları ise yeni ortaya çıktı. Dilek Kuşçu'nun aracıyla sık sık hız yaptığı ve o anları kayda alıp Facebook'ta paylaştığı anlaşıldı.

ÖLÜME Mİ GİDİYORSUN DİLEK?

Dilek Kuşçu'nun yakınları ise o paylaşımların altına; "Ölüme mi gidiyorsun Dilek", "Ben hiç yavaş kullandığını görmedim Dilek" şeklinde yorumlar yaptı.

30'LA MI GİDEYİM?

Dilek Kuşçu ise bu yorumları şöyle yanıtladı: 30'la mı gideyim…











