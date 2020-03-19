Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan koca corona virüs kaptı

Karantina ve sosyal izolasyon dinlemeden evlilik dışı ilişkisini yürütme kararı alan 30'lu yaşlardaki İngiliz bir adam, sevgilisiyle yaptığı İtalya kaçamadığı nedeniyle corona virüse yakalandı. Karısına iş gezisinde olduğunu söyleyen adamın yalanı kısa sürdü. Aldatan koca, eve döndüğünde corona virüs belirtileri göstermeye başladı. Doktorlara her şeyi itiraf etmek zorunda kalan adam, eşinin bu durumdan haberinin olmadığı ve onu iş gezisinde sandığını söyledi. The Sun'da yer alan habere göre, adamın durumunun iyi olduğu ve muhtemelen iyileşeceği bildirildi.

'Büyük panik içinde'

Yetkililerden yapılan açıklamada, 'Kaçamak için iyi bir bahane uydurmuştu ama virüsü hesaba katmadı. Uçuşlar iptal edilmeden önce eve dönebildiği için şanslı. Şu an büyük bir panik içinde ama sağlığından çok kaçamağı hakkında endişe duyuyor' dedi.

Sevgilisinin adını vermeyen adamın karısı ise, İngiltere'deki evinde kendini karantinaya aldı.

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