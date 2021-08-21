Sevgiliye etkileyici günaydın mesajları yıllardır sabah saatlerinde en çok aranan içerikler arasında yer alıyor. Çünkü sevdiğinin yanında olamayan, onu uykudayken bile özleyen hemen herkesin sabah ilk işi sevdiğine günaydın mesajı göndermek oluyor. İşte, sıcak bir kucaklama gibi insanın içini ısıtacak kadın ve erkek için, kısa ve uzun sevgiliye günaydın mesajları…

SEVGİLİYE ETKİLEYİCİ GÜNAYDIN MESAJLARI 2021

Günler aydınlık, zamanın huzurlu olsun günün aydın olsun günaydın olsun sana bir tanem…

En tatlı hayallerimi süsleyen sevgilim, günaydın.

Güzelliğin bir rüya gibi, gözlerin bir rüyanın en muhteşem eseri. Bugün seninle rüyalarımı süsledin, seninle güne merhaba dedim günaydın sevgilim.

Gözlerini, bugüne öyle bir aç ki her şey istediğin gibi gitsin bebeğim, günaydın.

Günaydın güneş gibisin ay gibi geceyi de gündüzü de aydınlatıyorsun ışık gibi parlıyorsun ışık yüzlüm.

Güneşe herkese doğuyor. Ben ise her gün, seninle yeniden doğuyorum inci tanem.

Benim güneşim, bana günaydın mesajı atınca doğuyor sevgilim.

Günün, kahvenin ilk yudumu kadar harika olsun! Günaydın aşkım.

Başımı yastığa koyduğumda tek dileğim oluyor seni görmek rüyamda ve bu gecenin sabahında da seni gördüm rüyamda, günaydınlar olsun sana biricik sevgilim.

Her günüme adını yazdım. Güneşim de sen oldun, yıldızım da sensin sevgilim. Günaydın.

Günaydın mutluluğumun sebebi olan huzurum Işığım Oldun, Umudum oldun, Yüreğim oldun Sevdam.! Senle Yaşarım senle gülerim senle ağlayıp senle ölürüm. Sevdam. Günaydın kalbimin parçası, Günaydın aşkların en güzeli. Her şeyim Seni Çok Seviyorum iyi ki benimlesin iyi ki varsın çiçeğim.

Sensiz doğsa da güneş odama, biliyorum kalbimiz bir ayrı olsak da, şimdi yanında olamasam da, güneşe bak sana gülüyorum usulca, seviyorum seni günaydın sevgili.

Günaydın yeni doğan masum tatlı güneşim… Günaydın kır çiçeğim… Günaydın gönlümü fetheden sevgilim… Günaydın!

Her şey seninle başlar. Seninle bir her günüm seninle doğsun. Seninle batsın günaydın günümün en güzel varlığı.

Benim güneşim, bana günaydın mesajı atınca doğuyor sevgilim.

Günaydın! Geceyi de gündüzü de aydınlatıyorsun! Işık gibi parlıyorsun nur yüzlüm.

Bu sabah uyandığımda sıcak yatağımda oturup düşündüm ve hayatta tanıdığım insanlar içinde benim için en değerli, en özel, en güzel, en şeker insana bir günaydın mesajı yazmaya karar verdim işte o mesaj bu mesaj günaydın her şeyim. Şimdi yanımda olamasan da adınla başlıyorum yeni hayata, yüzünü görmesem de hayalinle yürüyorum adını yazdığım sokaklarda, günaydın sevgilim…

KADIN VE ERKEK İÇİN, KISA VE UZUN SEVGİLİYE GÜNAYDIN MESAJLARI

Günler aydınlık, zamanın huzurlu olsun. Günün aydın olsun, günaydın olsun sana bir tanem…

Karanlık geçmiş silindi ömrümüzden ışıkla bakıyoruz artık geleceğimize günaydın sevgilim…

Gözlerimi bugün de senin için açtım hayata. Yarın da senin için açılacak, bunu sakın unutma! Günaydın aşkım…

Halbuki geceleri sabah saatlerine kadar birbirimizden ayrılamaz, dolu dolu birbirimizi yaşar iken vakit nasılda çabuk geçer anlamazdık... Şimdi ise bir iyi geceler diyemiyoruz, denilse ne fark eder ki içi boş olduktan sonra. Şimdi bir günaydını senden esirgeyecek değilim o güzel anıların hatırına... Neyin bedelini ödüyorum bilemiyorum? Bildiğim bir şey var ki sensiz geçen zamanı, zamandan saymıyorum. Günaydın canımı acıtan kadın...

Günaydın; benim viran gönlümün sultanı, günaydın; dost bağımın gonca gülü, günaydın; süreyya yıldızım, günaydın: ay yüzlüm, günaydın; canımın cananı, günaydın…

Her sabah uyandığımda yaşamaktan önce sen geliyorsun aklıma. Günaydın sevgilim.

Günaydın gecenin karanlığında yolunu kaybetmişlere yol gösteren kutup yıldızım seher vakti yapılan ve kabul olunan duam günaydın…

Günler günleri kovaladıkça, ben her defasında adınla uyanacağım bu hayata, seviyorum seni sakın unutma! Günaydın…

Doğan her sabaha senin adınla uyanmak, sanki yeniden doğmak gibi sevgilim. Günaydınlar benim biriciğim!

Bir günüm değil ömrüm ol, bugünüm değil yarınlarım ol bir tanem günaydın…

Günaydın iyi sabahlar, O kadar güzel uyuyorsun ki, Sanki bulutlar üzerinde, Uyan sevgilim sabah oldu. Kalk da kocana kahvaltı hazırla. Seni uyandırmak istemem, Elinden yemek çok güzel, Sen bir dahisin, Kahvaltımı rengarenk yapıyorsun, Yemesen de yanımda otur, Bırak çayımı ben koyarım, Sen bir tanem karşımda otur.

Şu an kalbim daha hızlı atmaya başladı. Diğer yarımın uyandığını hissediyorum. Günaydın sevgilim!

Sensiz günlerim karanlık, sensiz aldığım nefes yarım, sensiz güneşi görmeyen benim sevgilim, günaydın can özüm günün aydın olsun.

Sensiz doğsa da güneş odama, biliyorum kalbimiz bir ayrı olsak da…

Her sabah uyandığımda yaşamaktan önce sen geliyorsun aklıma. Günaydın tatlım.

Sen benim ilk görüşte aşık olduğum, sen ağzından çıkan ilk kelimeye tutulduğum, sen gülüşüne bağlandığım, sen hayatım, sen mutluluğum, sen bu dünyadaki en değerli varlığım, ben senin aşkınla gözlerini açan, ben seninle ilk nefesini alan, ben seninle hayatın güzelliklerini gören Ben ömür boyu o kalpte yaşamak isteyen MELEĞİNİM TÜM dünyadaki en değerli, en yakışıklı, en güzel gözlü, kalbime hitap eden tek erkek günaydın

Şimdi yanında olamasam da Güneş’e bak sana gülüyorum usulca… Günaydın sevgili...

Yaşanacak bütün senelerin üstünde adın, bütün günlerin üstünde ise gözlerin yazılı sevgilim günaydın olsun sana.

Ellerimiz uzak olsa da birbirinden, gönüllerimiz bir. Şimdi gözlerine bakamasam da güneş ışığı avutur beni sensizliğimde… Günaydın biriciğim.

Gözlerimi bugün de senin için açtım hayata, yarın da senin için açılacak bunu sakın unutma günaydın prensesim…

Bir sabahı bir de gözlerini özledim sevgilim, sensiz kaçıncı sabahım hatırlamaz oldu bedenim. Sensiz başlayan güne, gün diyemem sevgilim. Günaydın her şeyim.

Güzel gözlerini uykudan açtığında yanında olmak, saçlarını ellerimle taramak ve elini kalbimin üstüne bastırmak isterdim, kalbimin sana sevgiyle nasıl çarptığını hisset diye. Yürümeye kalktığında ayağın takılıp düşecekken seni tutmak ve bu sebeple sımsıkı sarılmak isterdim. Şimdi dua ediyorum, en kısa zamanda sevdiğim yanımda olsun diye. Son olarak en içten sevgimle güzel bir günaydın diyorum, günümüz güzel olsun.

Seninle hayat rüya gibi, seninle her şey güzel seninle siyahın anlamı var seninle beyazın saflığı var seninle bugünün güneşi var günaydın her şeyim…

Başımı yastığa koyduğumda tek dileğim oluyor seni görmek rüyamda ve bu gecenin sabahında da seni gördüm rüyamda, günaydınlar olsun sana biricik sevgilim.

Sadece rüyalarımda değil, gözlerimde yaşatıyorum seni, gözlerimde olduğun için rüyalarımdasın sevgilim, günaydın…

Şimdi yanımda olamasan da adınla başlıyorum yeni güne. Yüzünü görmesem de hayalinle çıkıyorum adını yazdığım sokaklara… Günaydın sevgilim.

Günlerimde anlamlar gizli bakışların gibi, günlerimde heyecanlar gizli sana baktığımda kalbimin atışı gibi, günlerimde hep sen varsın sevgili, günaydınlar olsun sana…

Dur gitme söylenmemiş sözler var suskun dudaklarımda çığlıklarımda hapsettiğim tomurcuk tomurcuk sevgilerim, çatlamaya hazır yeni baştan yaşanacak sevdalar, yüreğimde günaydınım…

Gözlerimi açtığım zaman senin güzelliğin benim aklımdan çıkmıyor aç gözlerini uyan aşkım sana en çok sevdiğin aşkından günaydın aşkım.

Günaydın yeni doğan masum tatlı güneşim… Günaydın kır çiçeğim… Günaydın gönlümü fetheden sevgilim. Günaydın…

Günaydın yüreğime yağmur gibi yağan, gece mi yıldız yıldız bezeyen, karanlığımı dolunay gibi aydınlatan aşkım, günaydın…

Seni sevmek güneşe dokunmak gibi, sana bakınca eriyor içimdeki buz kütleleri, her günüm seninle başlar, seninle yaşanır ancak bu hayat, günaydın aşkım.

Her Günüme Adını Yazdım Güneşimde Sen Olsun Yıldızımda Sensin Sevgilim Günaydınlar.

Günler Seninle Başlar, Gözlerimi Açtığımda Yeni Bir Güne Seninle Uyanmanın Mutluluğunu yaşıyorum Sevgilim Günaydın…

Günaydın Sevgilim Gün Aydınlık Seninle Günler Seninle Parlak Bugün ki Gibi Gün Seninle Güzel Sevgilim Günaydın…

Ellerimiz uzak olsa da birbirinden, gönüllerimiz bir, şuan gözlerine bakamasam da güneşin ışığı avutur beni sensizliğimde, günaydın biriciğim benim…



