Sevgiliye söylenen güzel sözler
Sevgilinize, sevdiğiniz kişiye güzel sözler söyleyip mutlu etmek istiyorsanız en yeni ve en anlamlı sevgiliye güzel sözler haberimizde.
23 Aralık 2020, Çarşamba 15:22 Son Güncelleme:
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Sevgilinize normal sıradan sözler yerine anlamlı ve etkileyici sözler söylemek istiyorsanız sevgiliye güzel sözler haberimize bir göz atın.
Sevgiliye güzel sözler
- Seni ben canımın içinde sakladım. Kalbimin ta derinliklerinde…
- Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın.
- Sen hep gülümse ki yüreğinin güzelliği gülüşlerinde canlansın…
- Ve aşk. Herkesi ona benzetip, Kimseyi onun yerine koyamamaktı.
- Sen benim görmek için, bakmaya gerek bile duymadığım ezberimsin.
- O kadar güzel gülüyor ki tamam diyorum bu kadar yaşadığım yeter.
- Kendimi görebileceğim en güzel ayna bana aşkla bakan gözlerindir.
- Ötesi yok bu duanın benim ol. Benimle, aklınla, aşkınla bin yaşa.
- Senin bir gülüşün benim için hayat öpücüğü gibi. Seni sürekli gülümsetmeye çalışmam bu yüzdendir.
- Unuturum diye uyudum, yine seninle uyandım. Belli ki uyurken de sevdim seni.
- Burası gönül demliği yar. Dile dua, çaya dem, yüreğe kıdem. Aşk’a vefalı olan gelsin.
- Bir lades tutuşsak, nesine desen, sesine derim. Bilirsin yüzün aklımdadır hep, ben sesini özlerim.
- Karşıdan karşıya geçer gibi sev beni; önce bana, sonra bana, sonra yine bana bak.
- Gerçek aşk şans oyunları gibi hayali bile mutlu ediyor insanı. Fakat tutturabilene aşk olsun.
- Sen gidersen sesin gider, kokun gider, yüzün gider. Ay dolanır pusularda, tenim titrer ve gecem biter.
- Seni seviyorum diyenin sevgisinden şüphe et, çünkü aşk sessiz, sevgi dilsizdir…
- Aşk insanı hayata bağlar hayat ise insanı aşka bağlar.
- Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur.
- Aşkı kalem yazmaz ki kitaplarda bulasın.
- Ey aşk! Sen öyle bir kişisin ki, dünya tokları, senin vuslatının açlarıdır.
- Seni sevdiğim kadar yaşasaydım; ölümsüzlüğün adını aşk koyardım…
- Aklımda olduğun sürenin yarısı kadar yanımda olsan, hiç sorun kalmayacak gibime geliyor.
- Asla sevme, seversen ihanet etme; ihanet edeni de asla affetme…
- Aşk, ölüme kadar insanda yaşayan tek histir……
- Bir kişiyi sevmek kolaydır, vazgeçmek zordur.
- Çok sevilmeye değil, hep sevilmeye ihtiyacım var.
- Her yüreğin harcı değildir dokunmadan sevmek.
- Aşk da önemli olan aynı elleri tutmak değil, bir ömür hiç bırakmamaktır.
- Anladım ki aşk; her iki tarafı da mağdur eden, yürekte izinsiz gösteri yapan mutluluk karşıtı bir eylem.
- Sana kötü bir haberim var aşkım. Seni dünden daha çok özlemişim...
- Bugün günlerden ne? Yoksa sensizlik ertesi mi?
- Gözlerimin içindeki ülkemsin. Her sokağın ayrı bir devrim...
- Yüzüme okunmuş bir dua gibisin sevgilim. Çok şükür bugün de aşığım sana...
- Dünyalar kadar seven bir şehir kadar özlemiyor şimdi...
- Sen olmayınca buralar buz gibi. Sensizlik bir iklim adı şimdilerde...
- Ben sadece kışın karpuzu yazın portakalı özlerdim. Şimdi bir de sen çıktın başıma...
- Neyim olursan ol da hayal kırıklığım olma. Orası çok kalabalık. Tanıyamam seni...
- En çok ta çayın demlisini aşkın senlisini seviyorum aşkım...
- Hadi kalbim topla kırıklarını da duaya gidelim. Yaradan'dan başkası anlamaz bizi...
- Sen oradan bir canım dersin. Benim kalbim kaburgamın altına sığmaz burada...
- Uzağız sevgilim ama yüreğimde uyanıyorsun bugün...
- Öptüm aşkım geceyi aydınlatan o güzel gözlerinden...
- Küçücük şu yüreğimde dünyalar kadar sen var...
- Belki kavga ederiz veya birbirimizi üzeriz ama ne olursa olsun hep yanımda kal bir tanem...
- Nasıl özlediğimi anlatsam aramızdaki yollar dağlar taşlar utanır...
- Çok güzel gözlerin vardı. İçinde kaybolacağım cinsten. Ve sanırım kayboldum...
- Bir tek sen varsın ömrümde aşkım gerisi mi? Vesaire...
- Seni canımdan çok seviyorum. Seni helalim geleceğim olduğun için saklıyorum kendime...
- Keşke daha önce karşılaşmış olsaydık, daha önce aşık olurdum sana.
- Her şey bana baktığın an başladı.
- Sen bir gül bahçesinde açan en nadide çiçeksin sevdiceğim.
- Gözlerim, kulaklarım, ellerim ve kalbim sana mühürlü sevdiğim.
- Anladım ki beni annem senin için doğurmuş bebeğim.
- Sen gördüğüm en güzel rüyasın hiçbir zaman uyanmak istemediğim.
- Koku, tat, sıcak... sende her aradığım vardı. Seni soğuk bulanlar, ısıtamayanlardı.
- İsterse dünyalar sizin olsun, yeter ki o benim olsun.
- Her gün filiz veren bir sevda benimkisi ve en büyütüyorsun aşkınla beni.
- Bütün mükemmel sevgililerin sadece kitaplarda olduğunu sanıyordum.
- Dünyanın bütün güzellikleri sende toplanmış gibi sevgili.
- Bir çift göze aşık ve diğer bütün gözlere körüm
- Mutluluğu sende bulan senindir. Ötesi Misafir ...
- En güzel şiirlerde bile yazılamayan bir kafiye gibisin sevgilim.
- Sevgiyle ilgili tek sorun, seni sevmelere tek bir ömürde doyamayacak olmam.
- Elini tutup, gözlerine baktığım Seni seviyorum diye haykırdığım “Son Aşkım” sen olur musun?
- Dünyan öyle bir kararsın ki, seni aydınlatan tek ışık gözlerim olsun
- Bütün insanları sevebilirdim, sevmeye senden başlamasaydım.
- Bir gün beyazlar giyip benim olsana sevdiğim.
- Ah be adam sana herhangi bir hediye değil, ömrüm armağan edilmeli.
- Sensiz geçen bir an, en derin boşluktur bana, o yüzden hep sen ol yanımda.
- Sen varsın ya, artık kimse beni yalnız bırakamaz.
- Bana bu kadar güzel bakan kadının, gelinim olduğunu görmeden ölmek istemem.
- Ne bakmaya doyuyorum ne de bakarken doyuyorum sana.
- Senin tarafından sevilmek sadece mutluluk değil aynı zamanda muhteşem bir hediyedir.
- Senin dünyan kararsın bir ben aydınlatayım aşkımla.
- Benim en büyük sırrım sensin. Kimseye anlatamam, sadece yaşarım o sırrı.
- Yanında uyanmak bir rüyanın gerçekleşmesi ve güne başlamanın en güzel gerekçesidir.
- Gülüşünü göremediğim ve hissedemediğim gün, büyük ihtimalle ölmüş olduğum gündür.
- Bir kurşun ol saplan kalbime, çıkarırsam namerdim.
- Sonuna kadar birbirimizi sevelim ve bizi çekemeyenleri çatlatalım.
- Gördüğüm en güzel rüyasın ne olur uyandırma beni.
- İsmim aynı isim ama sen söyleyince dudaklarından damlayan bal gibi oluyor.
- Ne kadar uzakta olursak olalım, hep aynı gökyüzünü paylaşmış olacağız.
- Bir gün aynı deftere seninle imza atmak istiyorum.
- Sevdiğiniz kişi tarafından sevilme duygusuna hiçbir duygu eşit olamaz.
- Sen benim gözümde bir damla yaş olsaydın seni kaybetmemek için asırlarca ağlamazdım.
- Ben bir deliyim, sürekli adını sayıklayan.
- Sana bir gül vermek istiyorum ama korkuyorum sevgilim, ya seni görünce utanır da solarsa diye.
- Kafamı senden başka bir yana çevirdiğim zaman bile özlüyorum seni.
- Güzelliğin aklımı başımdan alıyor ve sonra bırakıyorum işi gücü.
- Kim ne derse desin sen benim duymak istediğim tek şarkısın.
- Sen günaydın demeden günüm iyi geçmez benim.
- Yağmurları sevmezdim ta ki altında seninle ıslanıncaya kadar.
- Aşk bir sonsuzluksa bırak sana bakayım doyasıya.
- Biz sevdamızı çöpte bulmadık ki çöpe atalım.
- Sen gittiğinde seni özleyecek kadar değil, eksik kalacak kadar seviyorum.
- Sen aşkın en güzel çiçeğe konmuş halisin. Seni seviyorum gülüm.
- Olduğun yerde ne aya gerek var ne de güneşe. Karanlığımı aydınlatanım seni seviyorum.
- Yanımda olsan şimdi, nasıl da sevesim var seni.
- Aynı şehir ya da dünyanın bir ucu olması fark etmiyor sevgin içim oldukça!
- Seni ve sana ait olan her şeyi çok seviyorum sevgilim.
- Ben seni koklasam nefesimi vermeye kıyamam.
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