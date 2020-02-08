Sevgiliye sürpriz parti

Demet Şener’den geçen yıl boşanan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Edwina Sponza ile birlikte. Geçen hafta 14 yaşındaki kızı İrem’i İspanya’ya tenis okuluna götüren İbrahim, İstanbul’a dönüp sevgilisinin 46’ncı yaş günü şerefine Arnavutköy’deki Angelo’da sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Yakın arkadaşlarının katıldığı gecede İbrahim ile Edwina gece boyunca el ele dudak dudağaydı.

Okuluna vefa borcunu ödüyor

Türkiye'nin önde gelen 387 markasını çatısı altında bulunduran BMD'nin (Birleşik Markalar Derneği) başkanı, Twigy markasının kurucusu Sinan Öncel ile ilk ve orta okulu aynı sınıfta, Nişantaşı Nilüfer Hatun’da okuduk.

Geçen gün Sinan’a okulumuzun önünde rastladım. “Eski günleri özleyip ziyarete mi geldin?” dedim. Sinan “Bu okulun bende çok emeği var. Vefa borcumu ödemek için laboratuvar ve yeni derslikler yaptırıyorum” dedi. Bravo.

Armut yine dibine düştü

Hamdi Alkan’ın eşi, oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel'in ilk evliğinden olan 20 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, Ankara Bilkent’te iç mimarlık okuyor. İlknaz hem annesi hem de üvey babası gibi oyuncu olmaya karar verip oyunculuk eğitimi almaya başladı.

Hamdi Alkan’ın ilk evliliğinden olan 22 yaşındaki kızı Zeynep de baba mesleğine gönül verip oyuncu olmuştu. Sıra dışı tarzı ve güzelliğiyle dikkat çeken Zeynep, hem dizi ve filmlerde oynuyor hem de sosyal medya videolarıyla milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

Eylül'ün yeni aşkı

Oyuncu, şair ve ressam Eylül Deniz Çolak, üç senedir iş insanı Ömer Dinçkök ile bir dargın bir barışık aşk yaşıyordu. Uzatmalı ilişki sonunda bitti ve Eylül yeni bir maceraya yelken açtı. Eylül’ün yeni sevgilisi madenci Baran Akın.