Sevginin gücü, kadının gücü

Günün astroloji haritasına baktığımızda kimliğimizi ifade eden Güneş, sevginin ve ilişkilerin gezegeni Venüs ve onun bir üst oktavı ve modern astrolojide Balık burcunun yöneticisi olan Neptün’ü Balık burcunda kol kola kavuşumda görüyoruz. Dünya Kadınlar Gününü en fedakâr, empatik ve sevginin teslim olma halini anlatan Balık burcunda kutlamamız boşuna değil.

Kadersel yolumuzda sevginin etkisi

9 Mart Salı günü sevgi ve ilişkiler ile ilgili konularda zorluklar ve kadersel etkilerin iş başında olacağı başka bir önemli gün. Venüs ve Ay Düğümleri kare açı ile sert bir etkileşimde olacaklar. Sevgimiz veya değer verdiğimiz konular için mücadele etmemiz, ilerlemek için zor olsa da tercih yapmamızı gerektirecek konuların önümüze gelebileceğini ifade ediyor. Güney Ay Düğümü bilinçaltından gelen dürtüsel davranışlarımızı, Kuzey Ay Düğümü de motivasyonlarımızı ve ilerlememiz gereken yönü ifade ettiğinden her ikisinin Venüs’ü yani ilişkilerimizi zorlaması yaşayacağımız ikilemi gösterir nitelikte. Kadersel olarak baktığımızda almamız gereken dersleri alıp ilerleyebilmemiz için bir fırsat olarak da değerlendirebiliriz. Venüs yüceldiği Balık burcunda birleşmeyi, ilahi olana teslim olmayı da ifade ettiğinden, kendimizi sevginin gücüne bırakabiliriz.

Balık burcunda Yeniay

13 Mart Cumartesi 13.21’de 23 derece Balık burcunda bir Yeniay meydana gelecek. Üstelik Neptün ve Venüs de Yeniay’a yakın kavuşumda olacaklar. Balık burcunda Neptün ve Venüs sevgi, ilahi bütünlük, manevi konular, şifalanma enerjisine ve sanatsal aktivitelere vurgu yapacaklar. Yeniaylar yeni başlangıçları ifade eder ve yeniay sonrasında bu etkili enerjiden faydalanabiliriz.

Yeniay anında Markab yıldızını da Ay ve Güneş ile kavuşumda görüyoruz. Markab, Mars-Merkür doğasında dramatik bir yıldız. Yerleşimine göre ateş, patlama ve kazaları gösterdiği gibi yüksek zekâyı ve seyahatleri de ifade edebiliyor. (Kaynak: A.İmsiragic-Pillars of Destiny). Dolayısıyla temkinli olmamızı gerektirecek etkiler de barındırıyor bu yeniay.

Evrensel sevginin gücünü bol miktarda hissedeceğimiz bu hafta özellikle geleceğimizi ve ikili ilişkilerimizi etkileyecek konularda unutmamamız gereken tek gerçeğin SEVGİ olduğunu gökyüzü her koldan işaret ediyor. Kadersel yolunuzda sevginin ışığı yolunuzu aydınlatsın dileklerimle!