Sevginizi göstermenin bin bir yolu tek bir adresten geçiyor!

Bu yıl 14 Şubat için, yalnız eşinize, sevgilinize değil, kendinize, evinize, bebeğinize, hatta kedinize de hediye alabilirsiniz. hepsiburada, 14 Şubat tarihine kadar kişisel bakım ürünlerinden notebook’a binlerce üründe yüzde 40’a varan indirimler ile sevginizi göstermenin binbir yolunu sunuyor.Hepsiburada, otomobil aksesuarlarından, kişisel bakım ürünlerine, beyaz eşyadan ev dekorasyon ürünlerine çeşitli oranlarda indirim yaparken, otomobiline sevgisini göstermek isteyenleri 8-12 Şubat arasında otomobil aksesuarlarında sepette yüzde 20, saçlarına sevgi göstermek isteyenleri ise tüm saç bakım ürünlerinde yüzde 40’a varan indirimler bekliyor.Mutfağını sevenler için tüm beyaz eşyalarda ekstra ÖTV indiriminin yanı sıra ücretsiz kargo fırsatı sunan hepsiburada, ev dekorasyon ürünlerinde de sepette ekstra yüzde 20’ye varan indirimler ile evini sevenleri sevgilerini göstermeleri için destekliyor.Notebook’larda yaptığı çeşitli oranlarda indirimler ve hediye çekleri ile kendisini sevindirmek isteyenler hepsiburada ile fırsat yakalarken, yüzde 40’a varan indirimlerin olduğu kişisel bakım ürünleri sayesinde Sevgililer Günü’nde bakımlı olacak.Anne-bebek ürünlerinde sepette ekstra yüzde 20’ye varan indirimler ile anneleri de düşünen hepsiburada, hayvan severleri de unutmadı. Tüm petshop ürünlerinde yüzde 20 ekstra indirim veren hepsiburada ile bu yıl Sevgililer Günü’nde kediniz de hediyesiz kalmayacak.