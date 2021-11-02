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Sevil İlayda Koçak kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor? Sevil İlayda Koçak Hasan Can Kaya ile görülmüştü

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Sevil İlayda Koçak kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor? Sevil İlayda Koçak Hasan Can Kaya ile görülmüştü

Sevil İlayda Koçak, yaz aylarında Hasan Can Kaya ile pozlarını sosyal medyada paylaşmasının ardından merak edilen isimler arasında girmişti. Hasan Can Kaya’nın iki buçuk yıllık sevgilisi Sultan San’dan ayrılmasıyla birlikte gözler yeniden Sevil İlayda Koçak’a çevrildi…

02 Kasım 2021, Salı 16:20 Son Güncelleme:
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Sevil İlayda Koçak kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?’ Hasan Can Kaya-Sultan San ayrılığının ardından pek çok magazin sever tarafından araştırılmaya başlandı. Zira, Sevil İlayda Koçak, Hasan Can Kaya ile fotoğrafını paylaştığı dönemde, ikilinin yakınlaştığına dair söylentiler de dolaşmaya başlamıştı…

SEVİL İLAYDA KOÇAK HASAN CAN KAYA İLE GÖRÜLMÜŞTÜ

Hasan Can Kaya'nın geçtiğimiz haziran ayında Sevil İlayda Koçak ile Çeşme'deki bir mekanda tanıştığı öne sürüldü. Hasan Can Kaya, daha sonra bir grup erkek arkadaşı ve Sevil İlayda Koçak ile birlikte poz verdi.

SEVİL İLAYDA KOÇAK KİMDİR?

Sevil İlayda Koçak, özel bir şirkette insan kaynakları yöneticisi olarak çalışıyor. Koçak, sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğraflarla adından söz ettiriyor.

HASAN CAN KAYA SEVGİLİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Hasan Can Kaya ile sevgilisi Sultan San’ın ayrılık haberi çifti hayranlarında şaşkınlığa neden olurken ayrılığın sebebi de oldukça merak ediliyor. Hasan Can Kaya’nın ayrılık için özel bir nedenleri olmadığını, ayrılık kararını birlikte aldıklarını belirtirken, iş ilişkilerinin devam edeceği yönünde açılamalarda bulunduğu konuşuluyor.

 

 

 

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