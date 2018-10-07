Sevilay Öztürk: En büyük problemimiz duygusal açlık

ALEV GÜRSOY CİMİN

alev.gursoy@posta.com.tr

CNN Türk’te iki program yapıyorsunuz: ‘Hayat Güzel’ ve ‘İşimiz Estetik’. Nasıl gidiyor?

Çok heyecanlıyız. Hayat Güzel’de değişik bir bakış açısıyla yaşamı ve sağlığı ele alıyoruz. Amacım bilinmeyen kapıları aralamak. Bugüne kadar yapılan sağlık ve yaşam programları hep egzersizden, beslenmeden bahsetti. Benim programım diğerlerinden farklı. Çünkü uzun yıllar sağlık sektöründe çalıştım ve çok şey öğrendim. Bu programın amacı hayatı daha sağlıklı ve daha yaşanılır kılmak. Artık ezberleri bozmanın zamanı geldi. Ben biraz ezber bozmak istiyorum.

Ezberleri nasıl bozacaksınız?

‘Ne yemeli ne içmeli’den ziyade tehlikelere dikkat çekeceğiz. Bizlerin ruhuna, fiziğine ve gönlüne ne iyi gelir; buna kafa yoracağız.

Hayatı güzelleştiren sürprizler de var mı programda?

Elbette. Ayrıca ünlü konuklarım da olacak. Onların yaşam tarzlarını ve hayata bakış açılarını göstermek istiyorum. Mesela Erol Evgin, Ajda Pekkan gibi duayenleri programımda ağırlamayı çok istiyorum. Amacım da bu insanların nasıl bu kadar sağlıklı ve genç görünebildiklerini anlatmak. Bu insanlar topluma motivasyon veriyor, sayelerinde yaş ile ilgili negatif algı kırılıyor.

Siz eski Türkiye güzelisiniz. Güzelliği nasıl tanımlıyorsunuz?

Ben güzelliğin eğitimle bütünleşmesi ve kalıcı olması gerektiğini düşündüğüm için güzellik yarışmasından sonra eve kapanıp üniversite sınavına hazırlandım. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Sinema Bölümü’nü kazandım. Dört yıl eğitim aldım. Güzelliğin geçici olduğuna inanırım. Güzelliğin altını eğitimle doldurmazsanız o güzellik hiçbir işe yaramaz. Çünkü o kadar güzel bir nesil geliyor ki, onlarla yarışmak mümkün değil.

Doğru...

41 yaşındayım ve beni şu an sizin karşınıza getiren nedir? Yaşadığım tecrübeler, aldığım eğitimler, kendime kattığım değerler. Yani güzelliğim değil. Ayrıca Türk toplumu olarak keyfi seviyoruz. Sosyal medyada içtiğimiz kahveyi, yediğimiz yemeği paylaşmayı seviyoruz. Ama sıra egzersize geldiğinde, hiç öyle fotoğraflar görmüyorum. Bu da bizim spora ve sağlıklı yaşama meraklı olmadığımızı gösteriyor. Genç nesil kabul görmek ve baklava dilimli karnını göstermek için spor yapıyor. Onlar için endişeleniyorum. Çünkü bizler iyi kötü birtakım kriterlerle büyüdük ama yeni nesil çok ciddi travmaların altında. Mesela obezitenin nedeni duygusal sorunlar aslında. Ben yaşamın gerçekten güzel olduğunu insanlara hatırlatmak istiyorum.

Yaşlanma korkusu çok mu arttı?

Maalesef kozmetik sektörünün yarattığı illüzyonlar sebebiyle arttı. İnsanlar bakımlı ve fit olmadıkları zaman kabul göremeyeceklerini düşünüyor.

Bu hep var mıydı?

Yeni oluştu. Eskiden biz bu kadar çok bakar mıydık aynaya? Belki kullandığımız bir krem vardı. Şimdi ise dirsekten ellere, boyundan göz altlarına kadar farklı farklı kremler kullanılıyor. Müthiş bir pazarın içindeyiz. Ve bunun tuzak olduğunu düşünüyorum. Gençlik dediğimiz şey iç enerjimizdir. Eğer ruhunuz yaşlandıysa, istediğiniz kadar botoks yaptırın genç görünemezsiniz. Önce içiniz enerjik ve genç olacak.

Yerinizde başka bir isim olsa hâlâ TV dizilerinde, sinema filmlerinde hatta podyumlarda olabilirdi. Ama siz insanlara yol göstermeyi, program yapmayı ve hayaliniz olan CNN’de olmayı başarmışsınız. Mutlu musunuz?

Kesinlikle. Gerçekten hayalimdi CNN. Ve bu bir tesadüf değil. Hep bir TV programı düşüncem vardı. Daha öncesinde birkaç kanalla da görüştüm. Ama aklım CNN’deydi. Bir şeyi kalpten istediğiniz zaman o gerçekleşiyor.

İşimiz Estetik’ten bahsedelim.

O da ikinci programımız. Geçtiğimiz pazar başladı. Estetik de çok ilgi duyduğum bir alan. Ben de ufak dokunuşlar yaptırıyorum. “Yaptırmıyorum” diyen kadınları da anlamıyorum. Halbuki ben hep doktorlarımın adını veririm, ne yaptırdığımı da söylerim. Çünkü ekranda olmak büyük bir sorumluluk. Kendinizi iyi göstermeniz lazım, iyi görünmelisiniz. Doğru tercih ve dokunuşlarla estetiğin zararlı olduğunu düşünmüyorum. Hatta bazen öyle estetikler yapılıyor ki, sağlık sorununuzu bitiriyor.

Programda neler var?

Konusunda uzman, isim yapmış kişileri ekrana taşıyoruz. Doktorlarımız elenerek ve seçilerek programlara davet ediliyor. Çünkü doktor tavsiye etmek çok zor.

Sadece ismi var diye de doktor tercih etmemek lazım. Sıradan birinin maddi durumu yetmeyebilir.

Evet, kesinlikle. Ben çok ünlü doktorlar yerine operatör doktorları tercih ediyorum. Çünkü onlar çok daha tecrübeli. Bu benim tercihim. Herkesin çok büyük paralar verip güzelleşmek gibi bir derdi olmamalı.

Programda aslında estetiğin çok şart olmadığını ama gerekli de olduğunu anlatacaksınız değil mi?

Evet. Minik dokunuşlarla kendinizi daha iyi hissedeceğinizi düşünüyorsanız neden estetik yaptırmayasınız? Ama bunu bir saplantı haline getirip fotoğraftaki insana benzemeye çalışmak yanlış.