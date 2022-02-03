Sevilen dizi için erken final kararı alındı

FOX’un Gold Film imzalı dizisi “Kanunsuz Topraklar” için final kararı verildi. Başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner’in paylaştığı dizinin 26. bölüme kadar süreceği kulislerde konuşuluyordu.

Erken final kararı alındı

Ancak dev bütçeli dizinin reytinglerinin beklentinin altında çıkması ve yapımcı ile kanalın sürekli zarar etmesi üzerine erken final kararı alındı.

Sevilen dizi haftaya ekrana gelecek 16. bölümde ekran ömrünü noktalayacak.

Dizide 1939 yılında kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), Malik bey’in kızı Gülfem’in (Esra Bilgiç) tutkulu aşkı erafında yaşanan etkileyici olaylar anlatılıyordu.

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