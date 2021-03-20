Sevilen dizi için final kararı alındı! 4 bölüm daha yayınlanacak
Pazar akşamları Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmakta olan sevilen dizi için final kararı alındı. Arıza dizisinden gelen final kararı izleyicilerini üzdü.
20 Mart 2021, Cumartesi 22:31 Son Güncelleme:
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SHOW tv ekranlarından yayınlanan ve başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza dizisi için final kararı alındı.
O3 Medya tarafından hazırlanmakta olan Arıza’nın son haftalarda Teşkilat isimli TRT1 dizisinin başlaması ile birlikte reytinglerde düşüşe geçmişti.
Arıza dizisi için Show TV’den final kararı çıktı. Dizi 30. bölümü ile birlikte veda edecek. Yani geriye sadece 4 bölüm kaldı. Arıza’nın en son 26. bölümü yayınlanmıştı.
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