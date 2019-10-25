Sevilen halk ezgileri 10 sanatçı tarafından yeniden yorumlandı

Yalkın Yel küratörlüğünde hayata geçen #BağımızVar projesi, bizi biz yapan kültürel bağları yeniden keşfetmeyi, hatırlatmayı, yeni yorumlarla geçmişten günümüze, bugünden geleceğe taşımayı; kültüre, tarihe, toprağa ve insana dair değerleri yaşatmayı hedefliyor. Projenin startı, 10 farklı sanatçının 10 sevilen halk ezgisini, kendilerine yakın farklı tarzlarda bu türküleri yeniden yorumlamasıyla verildi. Sanatçılar tanıdık ezgileri ve geleneksel enstrümanları, bambaşka tarzlarda buluşturuyor. Yeniden yorumlanan halk ezgilerini, YouTube üzerinden ulaşmak mümkün.

Bu projenin yansımalarını, hayatın birçok noktasında göreceğimizi dile getiren projenin yaratıcısı Yalkın Yel, “Herkese ulaşabilen, geniş kitlelerde karşılık bulan, paylaşımlarla hızlı ve kolay yayılabilen müzikle başlamayı tercih ettik ve özen göstererek bu türküleri seçtik. Proje, kültüre, tarihe, toprağa ve aslında insana dair güzelliklerini konuşmak ve konuşturmak; bu toprakların değerlerini hatırlayıp, yeniden yorumlayarak günlük hayatımızın içerisine almak ve orada yaşatmaya devam etmek için gerçekleştiriliyor” dedi.

Yalkın Yel: “bu toprakların bize verdiği her bir lütfun peşinde koşacağız”

Proje ile üzerinde yaşadığımız topraklarda ve toplumun kolektif hafızasının koridorlarında paylaştığımız değerlerin izini süreceğini ifade eden Yalkın Yel, sözlerine şöyle devam etti: “Aslında biz, bu toprakların bize verdiği her bir lütfun peşinde koşacağız. Bunları yeni yorumlarla modern hayatın içerisinde yaşatacağız. Bizi kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaatı öğrenmeye çalışırken, ya da bir heykelin, bir motifin, bir desenin peşinde koşarken göreceksiniz. Bazen bir tınının, bir türkünün; bazen de bu topraklara ait adetlerin, yemeklerin, meyvelerin, tatların izini süreceğiz. Bir zanaatkâr özeninde kadehe taşınmış üzüm ile medeniyetlerden bize miras lezzetlerin uyumunu keşfedeceğiz. Bu yolculuk, bizleri çok farklı mekanlara götürecek. Bu bir mağara, bir antik yerleşim yeri, bir hamam ya da belki bir konser olabilir. Belki hiç bilmediğiniz bir yerde bir bahçe de olabilir, bir bağ da olabilir. Geçmişi ve geleceği ile, yaşadığı topraklar ve bu topraklarda birlikte yaşadığı insanlarla bağını güçlendirmek isteyen herkesi, bu heyecan verici yolculukta bize eşlik etmeye davet ediyoruz.”

Projenin ilk adımında ezgiler yeniden yorumlandı

Projenin ilk adımında 10 farklı sanatçı, 10 sevilen halk ezgisini farklı tarzlarla, ‘tanıdığımız ama duymadığımız yepyeni tınılarla’ yeniden yorumladı. Sanatçılar, ‘gözlere aşina ama unutulmuş motiflere ev sahipliği yapan büyüleyici mekânlarda’ gerçekleştirilen çekimlerde, sesleri ve enstrümanlarıyla türkülere yepyeni yorumlarıyla hayat vermekle kalmadılar; bu türkülerle kurdukları bağın öyküsünü de anlattılar.

Sanatçılar, seslendirdikleri geleneksel ezgilerle bağ kurdular, kendi tarzlarını yansıttılar. Birkan Nasuhoğlu & Elçin Orçun, “Ağlama Yar” türküsüne, akustik bir yaklaşımla, bir düet olarak can verdiler. Jehan Barbur “İki Keklik” türküsünü jazz tarzında yorumlarken, “Çökertme”, Sansar Salvo & Esin İris & Rapozof yorumunda rap ile buluştu. Monality’nin “Hey Onbeşli” yorumu ise, kanun ve saz gibi geleneksel enstrümanlarını, tekno ritimleri ve elektronik müzik aygıtları ile buluşturdu.

Bu dört ezginin yanı sıra, Halil Sezai “Denizin Dibinde Hatçem”, Korhan Futacı “Yemen Türküsü”, Umut Kaan Çakır & Soner Han “Sarı Gelin”i Kozmonot Osman “Fidayda”, Emre Sertkaya “Zühtü”, İkiye On Kala “Dağlar Dağımdır Benim” yorumlarıyla projeye dahil oldular.