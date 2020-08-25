Sevilla - Bayern Münih Süper Kupa maçı seyircili oynanacak

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesi seyircili oynanacak. Stadyum kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyircinin alınacağı maç 24 Eylül Perşembe akşamı 22:00'de başlayacak.

Macaristan'ın Budapeşte kentinde Puskas Arena'da oynanacak maç için nefesler şimdiden tutuldu.