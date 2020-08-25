Futbol Sevilla - Bayern Münih Süper Kupa maçı seyircili oynanacak

Sevilla - Bayern Münih Süper Kupa maçı seyircili oynanacak

Futbol

Sevilla - Bayern Münih Süper Kupa maçı seyircili oynanacak

24 Eylül'de Budapeşte'de oynanacak Süper Kupa finali kısmi seyircili oynanacak. UEFA resmi açıklamayı yaptı.

25 Ağustos 2020, Salı 15:36 Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesi seyircili oynanacak. Stadyum kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyircinin alınacağı maç 24 Eylül Perşembe akşamı 22:00'de başlayacak.

Macaristan'ın Budapeşte kentinde Puskas Arena'da oynanacak maç için nefesler şimdiden tutuldu.

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