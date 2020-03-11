Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçları koronavirüs nedeniyle ertelendi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın yapılması planlanan Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oynanamayacak. UEFA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının İspanya ve İtalya'da hava yolu ulaşımını olumsuz etkilemesi sebebiyle 2 maçın ertelendiği belirtildi. Gün içinde İtalya'nın Roma Kulübü, Sevilla maçı için İspanya'ya, İspanya temsilcisi Getafe ise Inter müsabakası için İtalya'ya gitmeyeceğini duyurmuştu.

AA

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