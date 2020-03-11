Futbol Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçları koronavirüs nedeniyle ertelendi

Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçları koronavirüs nedeniyle ertelendi

Futbol

Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçları koronavirüs nedeniyle ertelendi

UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle erteledi.

11 Mart 2020, Çarşamba 19:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın yapılması planlanan Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oynanamayacak. UEFA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının İspanya ve İtalya'da hava yolu ulaşımını olumsuz etkilemesi sebebiyle 2 maçın ertelendiği belirtildi. Gün içinde İtalya'nın Roma Kulübü, Sevilla maçı için İspanya'ya, İspanya temsilcisi Getafe ise Inter müsabakası için İtalya'ya gitmeyeceğini duyurmuştu.

AA

İlgili Haberler
Koronavirüse yakalandığı tespit edilen ilk profesyonel futbolcu Timo Hübers oldu
İlgili Haberler
Koronavirüs, sporu hangi ülkelerde, nasıl etkiledi?

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Bize 'VAR' dendi...
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Messi, akıl hocası Ronaldinho'yu kurtarmak için 4 milyon euro'yu gözden çıkardı