Sevim Emre: Oğlumun sevgilisini veto etmedim

Sevim Emre, “Oğlunuz Gökhan Gencebay’ın (38) Seda Han ile evleneceği söyleniyor, doğru mu?” sorusuna “Daha çok genç, 30’unda” yanıtını vermişti.

'ÇİRKİN İDDİALAR BİZİ ÜZÜYOR'

Bunun üzerine “Sevim Emre’den geline veto” şeklinde yorumlar yapıldı. Sevim Emre “Böyle çirkin iddialar bizi çok üzüyor. ‘Asla onaylamıyorum’ demedim. Seda bizim kızımız. Oğlumla harika giden bir ilişkileri var. Zamanı gelince her şey olacaktır” dedi.