Sevim Gözay, 48 yaşında yaşamını yitirdi
Kültür, yaşam ve medya alanlarında içerikler üreten gazeteci ve televizyon yapımcısı Sevim Gözay bu sabah 07.30’da İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Medyascope’ta “Popüler” isimli programı hazırlayıp sunan 48 yaşındaki Gözay, lenf kanseri tedavisi görüyordu.
14 Ocak 2021, Perşembe 13:52 Son Güncelleme:
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Sevim Gözay, Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, Show TV, Habertürk, Sky 360, TRT kanallarında yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yapan gazeteci Sevim Gözay, asistan olarak “Dr. Stress”, “Canlan Biraz”, yardımcı yönetmen ve yönetmen olarak “Sabah Şekerleri”, “Hi-Fi”, “Netike”, yönetmen-seslendiren olarak “İstanbulART”, sunucu-editör olarak “Şehrin Rengi”, “Dizikolik”, “Bazıları Sıcak Sever”’ ve “Artist” programlarında çalıştı.
2001 ve 2002 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kültür-Sanat Televizyon Başarı Ödülü’ne lâyık bulunan Gözay, 2006 – 2013 yılları arasında Akşam gazetesi ve Nokta dergisinde şehir, yaşam, ilişkiler, kültür sanat ve popüler kültür hakkında bin 500’ün üzerinde köşe yazısı yazdı, röportajlar yaptı.
2011 yılında “Kızlar ve Babaları” adlı kitaba katkıda bulunan Gözay’ın, “Kasetten Canlı” (2013) ve “Sinemaskop Randevular” (2015) adlı iki kitabı bulunuyordu.
Journo, Artful Living, Posta Kitap, Paz Edebiyat, Ot Dergi ve Rejisör dergisinde sinema, edebiyat, yaşam ve medya üzerine içerik üreten Sevim Gözay, en son Allianz Motto Müzik kanalında “Merak Ediyorum” programını sunuyordu.
Sevim Gözay'ın ardından ne dediler?
- Daha güleceğimiz çok şey vardı. Yarım kaldı hepsi. // Yekta Kopan
- Ah Sevim, ah güzel Sevim! Müstesna insan, kendini hiç ortalara atmadan yaşamış, çalışkan, emekçi. Hiç yan yana koyamam seninle ölümü göçmen kızı. Koyamam. // Aylin Aslım
- Canımız Sevim Gözay’ımızı kaybetmişiz. Çok çok çok üzüldum. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun arkadaşım. Çok erken oldu! // Rahşan Gülşan
- Çok adaletsiz bir ölüm oldu bu. Çok! / /Ece Temelkuran
- Türkiye’deki en karizmatik kadınlardan biriydi, her işini ilgiyle takip etmeye çalışırdım, çok ama çok üzgünüm. // Kaan Sekban
- Kimi insanlar hiç ölmeyecekmiş gibi gelir, ölümü aklımıza bile getirmeyiz onlara bakınca. İyi bir gazeteciyi kaybetmişiz, çok gençti daha. Çok şaşırdım ve üzüldüm. // Ümit Ünal
- Çok üzüldüm...Zarif tatlı bir insandı.. Mekanı cennet olsun // Doğa Rutkay