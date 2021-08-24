Sevimli ahtapot

MALZEMELER

Renkli karton

Makas

Yapıştırıcı

Renkli kalemler

Süslemeler için boncuk veya stickerlar

NASIL OYNANIR?

İlk olarak kartondan aynı boyutta sekiz adet uzun ince şeritler elde ediniz. Bu şeritler ahtapotumuzun kollarıdır ve kolları dilediğinizce süsleyebilirsiniz. Kartondan bir tane de silindir şekli alabilecek büyüklükte dikdörtgen kesiniz. Bu dikdörtgen de ahtapotumuzun gövdesidir. Ahtapotun suratını çizip ve istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kolları gövdeye sıralı halde küçük boşluklar bırakarak yapıştırınız.

Kolların kıvrımlı görüntüsünü elde etmek için her bir şeridi gövdeye doğru kalem ile döndürünüz. Sonrasında gövdenin bir ucuna yapıştırıcı sürün ve diğer ucunu bir silindir oluşturacak şekilde yapıştırınız. İşte sevimli karton ahtapotumuz hazır!