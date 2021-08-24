Sevimli ahtapot
El işi veya sanat etkinlikleri okul öncesi eğitimde önemli bir yer tutar ve bu tarz etkinliklerde çocuklar araç gereçleri kullanırken yeni fikirler edinir, yeni kavramlar öğrenir ve duygusal yetilerini geliştirirler. +3 Yaş
24 Ağustos 2021, Salı 11:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
- Renkli karton
- Makas
- Yapıştırıcı
- Renkli kalemler
- Süslemeler için boncuk veya stickerlar
NASIL OYNANIR?
İlk olarak kartondan aynı boyutta sekiz adet uzun ince şeritler elde ediniz. Bu şeritler ahtapotumuzun kollarıdır ve kolları dilediğinizce süsleyebilirsiniz. Kartondan bir tane de silindir şekli alabilecek büyüklükte dikdörtgen kesiniz. Bu dikdörtgen de ahtapotumuzun gövdesidir. Ahtapotun suratını çizip ve istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kolları gövdeye sıralı halde küçük boşluklar bırakarak yapıştırınız.
Kolların kıvrımlı görüntüsünü elde etmek için her bir şeridi gövdeye doğru kalem ile döndürünüz. Sonrasında gövdenin bir ucuna yapıştırıcı sürün ve diğer ucunu bir silindir oluşturacak şekilde yapıştırınız. İşte sevimli karton ahtapotumuz hazır!
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