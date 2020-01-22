Sevimli köpeğin gerçek olduğuna inanmıyorlar

İngiliz cocker spaniel cinsi yavru köpek Winnie, sahiplerini Ellée ve Tom'un şimdiye kadar sadece 24 fotoğraf yayınlamasına rağmen Instagram'da 242.000'den fazla takipçi topladı. Tüm takipçileri ise, tek bir şeye dikkat ediyor; Winnie'nin duygu dolu gözleri. Ekim 2019'da doğan sevimli köpek, uzun kirpiklerle çevrelenmiş ela renkli gözleri ve etkileyici bakışları ile kalpleri eritiyor.





Ünlüler bile Winnie'ye hayran. Şarkıcı Rita Ora, kısa süre önce Winnie'nin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmış, güzelliğini tüm hayranlarının görmesini istemişti.





Bazı takipçiler, Winnie'nin gözlerinin gerçek olup olmadığını sorguluyor. Winnie'ye gelen bazı yorumlar şöyle;

"Aman Tanrım, Disney karakterlerinin gözlerine benziyor."

"Bu köpek gerçek görünmüyor bile! Disney karakteri gibi."

"Disney prensesi olabilir."

"Bu köpek gerçek mi?"









Winne, güzel yüzü sayesinde sahiplerine para kazandıracak. Sahipleri Winnie hakkında şunları söylüyor:

"Winnie sosyal medyadaki TikTok'ta gözlerini iyi ve net bir şekilde gösteren bir videodan popüler oldu. Oradan çok fazla hayrana sahip oldu ve şimdi küçük-büyük işletmelerle işbirliği yaptık. Winnie, genel olarak eğlenceli ve sevgi dolu ancak patronluk taslamayı seviyor."