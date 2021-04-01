6 aylık minyatür bull terrier cinsi köpek Frida, internetin yeni yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İzlanda'da yaşayan sevimli köpeğin bıyık şeklindeki tüyleri, onun ünlü olmasının en büyük sebebi. Instagram'da 14 binden fazla takipçisi olan Frida'nın sahipleri, "Onu gördüğümüzde ilk fark ettiğimiz şey, bir tavşan gibi kulakları ve çok şık bir bıyığının olmasıydı" diyor.









Ancak sahipleri, herkesin Frida'nın benzersiz görünümünün hayranı olmadığını ve bazı eleştirel yorumların olduğunu söylüyor.