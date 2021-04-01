Sevimli köpek Salvador Dali'ye rakip oldu
İzlanda’da altı aylık bull terrier cinsi köpek, sıra dışı benekleriyle sosyal medyanın gözdesi oldu. Dudağının üstündeki bıyığı andıran benekleriyle 20’nci yüzyılın efsanevi ressamı Salvador Dali’ye benzetilen Frida isimli köpek, bir günde fenomen oldu. 14 bin 300 takipçi kazandı.
01 Nisan 2021, Perşembe 10:20 Son Güncelleme:
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6 aylık minyatür bull terrier cinsi köpek Frida, internetin yeni yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İzlanda'da yaşayan sevimli köpeğin bıyık şeklindeki tüyleri, onun ünlü olmasının en büyük sebebi. Instagram'da 14 binden fazla takipçisi olan Frida'nın sahipleri, "Onu gördüğümüzde ilk fark ettiğimiz şey, bir tavşan gibi kulakları ve çok şık bir bıyığının olmasıydı" diyor.
https://www.instagram.com/p/CKOMm_KAkZd/?igshid=gtqzyuam1eo4
Ancak sahipleri, herkesin Frida'nın benzersiz görünümünün hayranı olmadığını ve bazı eleştirel yorumların olduğunu söylüyor.