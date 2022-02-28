Sevimli Tehlikeli filmi heyecanlı konusunun yanı sıra çekildiği mekanların estetikliği ve farklılığıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Uzun yıllar önce küçük bir kızın ailesinden koparılmasıyla başlayan hikaye bu suçu işleyen kişinin vicdan azabı duymasıyla karmakarışık bir hal alıyor. İşte, Sevimli Tehlikeli filmi hakkındaki detaylar…

SEVİMLİ TEHLİKELİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Romantik-komedi tarzında çekilen Sevimli Tehlikeli filmi bol bol kovalamaca sahnesi içeriyor. 2015 yılında sinema salonlarında seyirciyle buluşan filmin çekimleri için Eminönü’nde bir Pazar sahnesi kuruldu. 2 bin figüranın yer aldığı sahnelerin yanı sıra filmin çekimleri Kapalıçarşı'nın ve Osmanlı döneminden kalma tarihi bir hanın çatısında gerçekleşti. Ancak tarihi dokuya zarar vermemek için özel kamera ekibi kullanıldı…

SEVİMLİ TEHLİKELİ FİLMİNİN KONUSU

Zarok isimli yan kesici yıllar önce Edirne'de henüz çok küçük bir bebek olan bir kız çocuğunu kaçırıp, başka bir aileye evlatlık verilmesine neden olur. Aradan geçen uzun yılların ardından Zarok vicdan azabını hafifletmek için eline geçen bir fırsatı değerlendirir. Bu sefer, daha önce kaçırdığı kızı tekrar kaçırarak gerçek ailesine götürmeyi planlar. Ancak bu süreçte her iki karakteri de aşk dolu bir macera beklemektedir.

SEVİMLİ TEHLİKELİ FİLMİNİN OYUNCULARI