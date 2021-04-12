Sevişmek Orucu Bozar mı?

Sevişmek veya cinsel ilişki oruç ayında sınırlandırılmıştır. Bu hususta alimlere göre kişinin cinsel ilişkiye girmesi kesin olarak orucu bozar. Sadece öpme durumu orucu bozma ancak öpme durumunda boşalma durumları gerçekleşirse oruç bozulur.

Kişileri oruçlarını yeniden tutmaları gerekir. Bu durum Buhari Sav, 30'da 'Kişinin hanımını sadece öpmesi orucunu bozmaz' olarak açıklanmıştır. Öpmek ya da kucaklamayla birlikte boşalma olursa bu durumda orucun bozulması söz konusudur. Orucun günü gününe yeniden tutulması gerekir.

Oruçluyken Sevişmek Orucu Zayıflatır mı?

Oruç ayında sevişmek, çıplak halde sarılmak, dudak dudağa öpüşmek hem orucu bozar hem mekruh olarak kabul edilir. Sevişmek eylemi kişinin orucunu zayıflatmaz net ifadeyle bozar. Alimler, orucun kişinin kendi nefsini terbiye etmesi olarak sayıldığını, cinsel ilişki durumlarının orucu kesin olarak bozduğunu ifade ederler.

Oruçluyken Sevişmek Orucu Etkiler mi?

Oruç durumunda sevişme durumu orucu etkiler. Eğer erkek ve kadın oruç oldukları durumda birbirlerine yakınlaşır ve cinsel organlarında herhangi bir yaşlık ve meni olursa oruç ilişkiye girmemişken bile bozulur.

Kişilerin alenen sevişmeleri ise orucu kesin olarak bozan eylem olarak kabul edilmiştir. Bu durumda her iki tarafın da oruçlarını başka bir zaman günü gününe tutmaları gerekir. Yani o cinsel ilişkiye girilen günde herk iki taraf içinde kaza orucu tutulması gerekir.

Oruçluyken Sevişmek Günah mıdır?

İslam dininde oruç ayında cinsel ilişki için kesin çizgiler belirtilenmiştir. Bu çizgilerin sınırına çıkılmadığı sürece oruç ayında sevişmek günah değildir. Eğer iftar ile imsak arasında ilişkiye girilirse bu durum günah olarak kabul edilmez. Kişiler temizlik konusuna dikkat ettikleri sürece günaha girmeleri söz konusu olmaz.

Fakat gün içerisinde oruçluyken sevişmek orucu bozar ve kişilerin günaha girmesine neden olur. Alimler, bu durumun nedenini orucun nefsi terbiye olması faktörünün etkili olduğunu belirtirler. Oruç olan kişi sadece midesini aç bırakıp su içmeyerek oruçlu sayılmaz. Nefsini zora sokacak eylemleri orucunun bozulmasına ve kasti durumlarda günaha girmesine neden olur. Belirli sürelerde cinsel münasebet günah olarak görülmez.

Şafilere Göre Ramazanda Sevişmek Orucu Bozar mı?

Şafi mezhebine göre oruçlu durumlarda cinsel münasebet orucu direkt bozar. Oruç bozulduğu için orucun yeniden tutulması gerektiği ifade edilmiştir. Sevişme durumu boşalmaya neden olmuşsa bu ne olursa olsun mutlaka orucu bozan faktör kabul edilir.

Hanefilere Göre Ramazanda Sevişmek Orucu Bozar mı?

Hanefi mezhebi inanışına göre Ramazan ayında sevişmek orucun bozulmasına neden olur. Şafi mezhebinde olduğu gibi cinsel uyarılma ve cinsel organlarda akıntılar orucu bozan sebeplerdir. Alimler mümkün olabildiğinde Ramazan ayında oruçluyken cinsel münasebetten uzak durulması gerektiğini belirtirler.

İftar Sonrası Sevişmek Caiz midir?

İslam Ramazan ayında insanın beşeri durumlarından olan cinselliği yasaklamamıştır. Yasaklamamayla birlikte bazı çizgiler çizmiş bunun dışına çıkılmaması gerektiğini belirtmiştir. İslam'a göre iftar sonrasında, kişilerin cünüp durumu bir namaz vaktini geçmeyecek şekilde cinsel ilişkiye girmesi yasak değildir. Ama cünüp vaktine dikkat edilerek temizliğin hemen yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Alimler, oruç ayında cinsen ilişkinin sağlık problemlerine neden olabileceğini belirterek, mümkün olabildiği kadar uzak kalınmasının hayırlı olacağını belirtirler. İftar sonrasında sevişmek caizdir. Fakat belirtildiği gibi kurallara uyulması şartı belirtilmiştir. Bu kurallara uyulmadan sevişmek kişiye bedenen olduğu gibi ruhen zarar verir şeklinde yorumlar yapılmıştır.