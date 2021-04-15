Şevket Çoruh da koronavirüse yakalandı: Üzgünüm çok
Dizi setlerinden koronavirüs haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak Arka Sokaklar dizisinden bir virüs haberi daha geldi. Dizinin 'Mesut Komiser'i Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı.
15 Nisan 2021, Perşembe 23:13 Son Güncelleme:
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'Arka Sokaklar' dizisinde 'Mesut komiser' karakterine hayat veren Şevket Çoruh, koronavirüse yakalandı. Çoruh, "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun" dedi.
https://twitter.com/sevketcoruh_/status/1382769959122702336?s=20