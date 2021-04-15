Magazin Şevket Çoruh da koronavirüse yakalandı: Üzgünüm çok

Şevket Çoruh da koronavirüse yakalandı: Üzgünüm çok

Magazin

Şevket Çoruh da koronavirüse yakalandı: Üzgünüm çok

Dizi setlerinden koronavirüs haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak Arka Sokaklar dizisinden bir virüs haberi daha geldi. Dizinin 'Mesut Komiser'i Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı.

15 Nisan 2021, Perşembe 23:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

'Arka Sokaklar' dizisinde 'Mesut komiser' karakterine hayat veren Şevket Çoruh, koronavirüse yakalandı. Çoruh, "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun" dedi.



Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
15 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Bi' zahmet artık!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Arı gibi çalışarak...
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Son yemek
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
12 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Hoş geldin ya şehr-i ramazan!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Hem güldürdü hem ağlattı
Suna Akyıldız
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Uraz Kaygılaroğlu
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Danla Bilic'in sevgilisiyle pozuna annesinden veto!