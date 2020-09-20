Rasim Öztekin'in İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğunu bu akşam saat 20.00'de yapılacak etkinlikle Şevket Çoruh'a teslim edecek. Kavuk Devir Teslim Töreni, sosyal medyadan canlı olarak yayınlanacak.

Rasim Öztekin meşhur kavuğu 2016'da almıştı

İsmail Hakkı Dümbüllü, Kel Hasan'dan devraldığı meşhur kavuğu, 1968'de Hababam Sınıfı ile milyonların gönlüne taht kuran oyuncu Münir Özkul'a devretti. Özkul ise 1989'da Ferhan Şensoy'a verdi. Ferhan Şensoy 27 sene boyunca elinde tuttuğu kavuğu, 2016 yılında kendisinden 8 yaş küçük tiyatrocu Rasim Öztekin'e devretmişti.

2016 yılından beri Rasim Öztekin'de bulunan Dümbüllü Kavuğu toplamda 5 kişinin eline geçmiş oldu.

Rasim Öztekin kavukla ilgili "'Kavuğu çok çabuk devretmek isterim ki bu gelenek sürsün. Bunu layık olana çabuk devrettiğim sürece bu gelenek sürecektir. Bu geleneğin sürmesi, daha önce bu kavuğu kazananlar için de iyi bir şey. Benden sonra bittiği zaman bu geleneğin bir anlamı kalmayacak çünkü. Kavuk müzeye gittiği zaman hiçbir anlamı kalmayacak. Dolayısıyla bu geleneğin sürmesi lazım" demişti.

Şevket Çoruh kimdir?

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Artvin’lidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç’un Anaçlı köyünden İstanbul’a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir. Kartal Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk üzerine eğitim aldı. 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. 1995 yılında Çiçek Taksi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Şevket Çoruh, tiyatrocu Günay Karacaoğlu ile 1995 yılında evlendi. 2007 yılında boşandı. Bu evliliğinden Gülenay Çoruh (d.1997) adında bir kızı vardır. Yılan Hikayesi, Affet Bizi Hocam, Komedi Dükkanı, Gönül Kudret, Savcının Karısı, Canın Sağolsun, Azad gibi dizilerde rol almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh, 1.83 metre boyunda, 85 kilo ve Yengeç burcudur.

Şevket Çoruh'un tiyatro aşkı pahalıya mal oldu. Ünlü oyuncunun 17 milyon TL'ye mal olan Baba Sahne için 7 klasik otomobilini, 3 evini satıp 7 milyon TL kredi çektiği ortaya çıkmıştı.

Ödülleri

2004 – 23. İstanbul Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu ödülü – İnşaat

2003 – 25. Siyad Türk Sineması Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu ödülü – İnşaat

2003 – 11. ÇASOD Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu ödülü – İnşaat

Şevket Çoruh’un rol aldığı diziler ve filmler:

2006-2019 – Arka Sokaklar (Mesut Güneri) (TV Dizisi)

2018 – Canavar Gibi: Türk İş Frankeştayn (Gürbüz)(Sinema Filmi)

2017 – Yanlış Anlama (Müdür)(Sinema Filmi)

2017 – Aile Arasında (Necdet Balcılar)(Sinema Filmi)

2016 – Çakallarla Dans 4 (Kayınço Gökhan) (Sinema Filmi)

2015 – Diktatör Adolf Hitler’n Hayatının Esrarengiz Yönleri (Sinema Filmi)

2014 – İnşaat 2 (Sudi) (Sinema Filmi)

2014 – Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Kayınço Gökhan) (Sinema Filmi)

2014 – Hayat Sana Güzel (Azmi)(Sinema Filmi)

2012 – İşler Güçler (Taksici) (Tv Dzs)

2012 – Çanakkale 1915 (Bigalı Mehmet Çavuş) (Sinema Filmi)

2012 – Çakallarla Dans: Hastasıyız Dede (Kayınço Gökhan) (Sinema Filmi)

2011 – Türkan (Sinema Filmi)

2011 – Anadolu Kartalları (Naci Dizdar) (Sinema Filmi)

2010 – Çakallarla Dans (Kayınço Gökhan)(Sinema Filmi)

2010 – Umut Yolcuları (Mesut) (TV Dizisi)

2010 – Anı Yaşamak (Yusuf) (Sinema Filmi)

2010 – Akasya Durağı 3. Sezon (Müşteri) (TV Dizisi)

2009 – Sonsuz (Cihan) (Sinema Filmi)

2009 – Koca Kafalar İle Baba Haber Bülteni (Kendisi) (TV Programı)

2008 – Usta (Ersun) (Sinema Filmi)

2008 – Hakimiyet (Lider) (Kısa Film)

2008 – Anında Görüntü Show (Kendisi) (TV Dizisi)

2007 – Komedi Dükkanı 1. Sezon (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2006 – Gönül (Kudret) (TV Dizisi)

2005 – Savcının Karısı (Ünal)(TV Dizisi)

2005 – Canın Sağolsun (Tayfun) (TV Dizisi)

2004 – Mucizeler Komedisi (Şeytan) (Video)

2004 – Kayıp Aşklar (Kemal) (TV Filmi)

2004 – Gülizar (Pirasan) (TV Filmi)

2004 – Eğret Geln (Hasan) (Sinema Filmi)

2004 – Bir Aşk Hikayesi (Musa) (TV Filmi)

2004 – Anlat İstanbul (Recep) (Sinema Filmi)

2003 – İnşaat (Sudi) (Sinema Filmi)

2003 – Sultan Makamı (Sultan) (TV Dizisi)

2002 – Azad (Zübeyr) (TV Dizisi)

1999 – Yılan Hikayes 1. Sezon (Yaşar) (TV Dizisi)

1998 – Affet Bizi Hocam (Bekir) (TV Dizisi)

1996 – Sevda Kondu (Rıza) (TV Dizisi)

1996 – Köşe Kapmaca (TV Dizisi)

1995 – Çiçek Taksi (Çamur Şevket) (TV Dizisi)