Şevket Çoruh kavuğu teslim aldı

Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan kavuk, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen özel bir törenle Rasim Öztekin tarafından Şevket Çoruh'a teslim edildi.

Rasim Öztekin meşhur kavuğu 2016'da almıştı

İsmail Hakkı Dümbüllü, Kel Hasan'dan devraldığı meşhur kavuğu, 1968'de Hababam Sınıfı ile milyonların gönlüne taht kuran oyuncu Münir Özkul'a devretti. Özkul ise 1989'da Ferhan Şensoy'a verdi. Ferhan Şensoy 27 sene boyunca elinde tuttuğu kavuğu, 2016 yılında kendisinden 8 yaş küçük tiyatrocu Rasim Öztekin'e devretmişti.

2016 yılından beri Rasim Öztekin'de bulunan Dümbüllü Kavuğu toplamda 5 kişinin eline geçmiş oldu.

Rasim Öztekin kavukla ilgili "'Kavuğu çok çabuk devretmek isterim ki bu gelenek sürsün. Bunu layık olana çabuk devrettiğim sürece bu gelenek sürecektir. Bu geleneğin sürmesi, daha önce bu kavuğu kazananlar için de iyi bir şey. Benden sonra bittiği zaman bu geleneğin bir anlamı kalmayacak çünkü. Kavuk müzeye gittiği zaman hiçbir anlamı kalmayacak. Dolayısıyla bu geleneğin sürmesi lazım" demişti.

En mağdur kavuklu

Güldürü geleneğinin nişanesi olarak kabul edilen kavuğun yeni sahibiyle buluştuğu tören Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Öztekin ve Çoruh ile yapılan röportajlardan hazırlanan belgeselin gösterilmesiyle başlayan program, beşinci kavuklu Rasim Öztekin’in sahneye gelerek konukları selamlamasıyla devam etti. Kavuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahnelere uzak kaldığını ve bu nedenle en mağdur kavuklu olduğunu belirten Öztekin, kendi doktoruna ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele eden bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kavuğu devretme kararını verdikten sonra Ferhan Şensoy’a sorduğunu ve onayını aldıktan sonra Şevket Çoruh’u aradığını anlatan Öztekin, "Oynayamayacaksam kavuğun bende olmasının bir anlamı yoktu. Çünkü kavuklunun oynaması lazım onun için hemen devretmek istedim." diye konuştu. Öztekin, kavuk devir teslim törenini 27 Mart Dünya Tiyatro gününde yapmak istediklerini fakat salgın tedbirleri nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını anlattı.

Töreni açık havada yapma kararı aldıklarını aktaran Öztekin, "Açık hava deyince açıkçası hiç böyle bir şey düşünmüyordum." diyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Geleneksel Türk tiyatrosunda usta-çırak ilişkisinin önemine dikkati çeken Öztekin, "Bizler ustalarımızdan göre göre çırak olduk, daha sonra ustalaştık." dedi. Törene gelen usta tiyatroculara da selam veren Öztekin, "Esas alınan eğitim, kuliste alınan eğitimdir. Orada sanatçı ustalarına baka baka duruşunu belirler. Orada sanatçı saygıyı öğrenir." ifadesini kullandı. Daha sonra Öztekin kavuğu sahneye davet ettiği Çoruh’a devretti.

"Türk tiyatrosu için emek vermiş tüm ustalara teşekkür ediyorum"

Altıncı kavuklu Şevket Çoruh, kavuğun önceki sahipleri Ferhan Şensoy ile Rasim Öztekin’e teşekkür ederek, törenin en önemli tarafının iki büyük ustasının da hayattayken yapılması olduğunu ifade etti. Tiyatrocuların Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yaşadıkları zorluklara değinen Çoruh, geleneksel Türk tiyatrosunun meddahlarının "Hak Dostum Hak" diyerek söze başladıklarını kaydetti. Kavuğu zor şartlara rağmen perde açmaya çalışan, yüreği tiyatroyla dolu tüm tiyatro emekçileri adına kabul ettiğini vurgulayan Çoruh, şöyle devam etti: "Beni yetiştiren, emeği olan tüm hocalarıma, Türk tiyatrosu için büyük emekler vermiş tüm ustalara çok teşekkür ediyorum hakkınızı helal edin." Konuşmaların ardından törene katılamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dördüncü kavuklu Ferhan Şensoy’un video mesajları izlendi.

Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu’nun sahnelediği "Bir Baba Hamlet" oyununun izleyiciyle buluşmasıyla sona eren geceye tiyatrocu ve oyuncuların yanı sıra çok sayıda tiyatrosever de katıldı. Kel Hasan Efendi’den sonra sırasıyla geleneksel Türk tiyatrosunun ve tuluat sanatının önemli isimlerinden İsmail Dümbüllü, Münir Özkul ve Ferhan Şensoy’un taşıdığı kavuk, Şensoy tarafından 2016 Mayısı’nda Rasim Öztekin’e devredilmişti.

Şevket Çoruh kimdir?

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Artvin’lidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç’un Anaçlı köyünden İstanbul’a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir. Kartal Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk üzerine eğitim aldı. 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. 1995 yılında Çiçek Taksi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Şevket Çoruh, tiyatrocu Günay Karacaoğlu ile 1995 yılında evlendi. 2007 yılında boşandı. Bu evliliğinden Gülenay Çoruh (d.1997) adında bir kızı vardır. Yılan Hikayesi, Affet Bizi Hocam, Komedi Dükkanı, Gönül Kudret, Savcının Karısı, Canın Sağolsun, Azad gibi dizilerde rol almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh, 1.83 metre boyunda, 85 kilo ve Yengeç burcudur.

Şevket Çoruh'un tiyatro aşkı pahalıya mal oldu. Ünlü oyuncunun 17 milyon TL'ye mal olan Baba Sahne için 7 klasik otomobilini, 3 evini satıp 7 milyon TL kredi çektiği ortaya çıkmıştı.

Ödülleri

2004 – 23. İstanbul Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu ödülü – İnşaat

2003 – 25. Siyad Türk Sineması Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu ödülü – İnşaat

2003 – 11. ÇASOD Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu ödülü – İnşaat

Şevket Çoruh’un rol aldığı diziler ve filmler:

2006-2019 – Arka Sokaklar (Mesut Güneri) (TV Dizisi)

2018 – Canavar Gibi: Türk İş Frankeştayn (Gürbüz)(Sinema Filmi)

2017 – Yanlış Anlama (Müdür)(Sinema Filmi)

2017 – Aile Arasında (Necdet Balcılar)(Sinema Filmi)

2016 – Çakallarla Dans 4 (Kayınço Gökhan) (Sinema Filmi)

2015 – Diktatör Adolf Hitler’n Hayatının Esrarengiz Yönleri (Sinema Filmi)

2014 – İnşaat 2 (Sudi) (Sinema Filmi)

2014 – Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Kayınço Gökhan) (Sinema Filmi)

2014 – Hayat Sana Güzel (Azmi)(Sinema Filmi)

2012 – İşler Güçler (Taksici) (Tv Dzs)

2012 – Çanakkale 1915 (Bigalı Mehmet Çavuş) (Sinema Filmi)

2012 – Çakallarla Dans: Hastasıyız Dede (Kayınço Gökhan) (Sinema Filmi)

2011 – Türkan (Sinema Filmi)

2011 – Anadolu Kartalları (Naci Dizdar) (Sinema Filmi)

2010 – Çakallarla Dans (Kayınço Gökhan)(Sinema Filmi)

2010 – Umut Yolcuları (Mesut) (TV Dizisi)

2010 – Anı Yaşamak (Yusuf) (Sinema Filmi)

2010 – Akasya Durağı 3. Sezon (Müşteri) (TV Dizisi)

2009 – Sonsuz (Cihan) (Sinema Filmi)

2009 – Koca Kafalar İle Baba Haber Bülteni (Kendisi) (TV Programı)

2008 – Usta (Ersun) (Sinema Filmi)

2008 – Hakimiyet (Lider) (Kısa Film)

2008 – Anında Görüntü Show (Kendisi) (TV Dizisi)

2007 – Komedi Dükkanı 1. Sezon (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2006 – Gönül (Kudret) (TV Dizisi)

2005 – Savcının Karısı (Ünal)(TV Dizisi)

2005 – Canın Sağolsun (Tayfun) (TV Dizisi)

2004 – Mucizeler Komedisi (Şeytan) (Video)

2004 – Kayıp Aşklar (Kemal) (TV Filmi)

2004 – Gülizar (Pirasan) (TV Filmi)

2004 – Eğret Geln (Hasan) (Sinema Filmi)

2004 – Bir Aşk Hikayesi (Musa) (TV Filmi)

2004 – Anlat İstanbul (Recep) (Sinema Filmi)

2003 – İnşaat (Sudi) (Sinema Filmi)

2003 – Sultan Makamı (Sultan) (TV Dizisi)

2002 – Azad (Zübeyr) (TV Dizisi)

1999 – Yılan Hikayes 1. Sezon (Yaşar) (TV Dizisi)

1998 – Affet Bizi Hocam (Bekir) (TV Dizisi)

1996 – Sevda Kondu (Rıza) (TV Dizisi)

1996 – Köşe Kapmaca (TV Dizisi)

1995 – Çiçek Taksi (Çamur Şevket) (TV Dizisi)