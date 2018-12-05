Şevket Çoruh mucizesi: 500 bölüm, 50 milyon TL!

Televizyonda, sinemada ve tiyatroda çeşitli başarılara imza atan Şevket Çoruh'un filmlerinin hasılatını Milliyet'ten Ümit Buget kaleme aldı. İşte o yazı...

Televizyondan ve sinemadan kazandığını ‘Baba Sahne’ ile tiyatroya yatıran Şevket Çoruh hatırı sayılır bir başarıya imza atıyor.

İlk sezondan beri Arka Sokaklar kadrosunda yer alan Şevket Çoruh 13. sezonda arkadaşları ile birlikte ekran 500. Bölüme göz kırparken serinin tüm filmlerinde yer aldığı ‘Çakallarla Dans’ serisi de Toplamda 50 milyon TL hasılatın kapısına dayandı.

İlk filmde 244.044 seyirci ve 2 milyon TL’lik hasılat elde eden serinin ikinci filmi Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede 1 milyon barajını yine geçemese de 929.739 izleyici ve 8 buçuk milyon TL’lik hasılatıyla hatırı sayılır bir rakama ulaşmıştı.

Murat Şeker’in yönetmen koltuğunda oturduğu, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu ve Timur Acar’ın da rol aldığı yapım 2014’te bu kez ‘Sıfır Sıkıntı’ yı izleyicisinin beğenisine sundu. Film 1.666.330 kişiyi salonlara çekerken 17 milyon TL’nin üzerinde hasılat bıraktı.

ÜÇÜNCÜ FİLMDE 1 MİLYON BARAJI AŞILDI

Ekip üçüncü filmde 1 milyonun üzerine çıkınca bu kez de Çakallar’la Dans 4 için kollar sıvandı. 1.351.274 seyirci ve 15 milyon TL hasılatla 2016 da kapatılmış oldu.

Takvimler 2018’i gösterdiğinde bu kez Çakallarla Dans 5’le izlecinin kapısını çalan Murat Şeker ve ekibi 3 haftadır vizyonda olan filmleriyle yine 1 milyon barajını şimdiden aşıp (1.295.132) 16 milyon TL’nin üzerinde hasılat elde etti.

Son dönemde ekranda, beyazperdede ve tiyatro sahnesinde 'Şevket Çoruh fırtınası' esiyor demek yanlış olmaz.



