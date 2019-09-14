Şevket Çoruh ve ekibi saldırıya uğradı

'Bir Baba Hamlet' oyununun turnesi için İzmir'e giden oyuncu Şevket Çoruh ve ekibi saldırıya uğradı

14 Eylül 2019, Cumartesi 09:43 Son Güncelleme:
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Şevket Çoruh ve ekibi saldırıya uğradı

Şevket Çoruh yaşadığı olayı Twitter sayfasında takipçileri ile paylaştı:

"İzmirin göbeğinde darp edildik...Servet’in içinde yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından... Canımızı kurtardık... Şimdilik..."

'LİNÇ EDİLMEYE ÇALIŞILDIK'

Kantar polis merkezine giden Şevket Çoruh, olayın nedenini ise şu sözlerle anlattı:

"Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık."


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