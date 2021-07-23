Ekonomi Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor

Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor

Ekonomi

Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Esas Holding kurucusu ve Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor.

23 Temmuz 2021, Cuma 17:52 Son Güncelleme:
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Sabancı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Törene sevenleri ve yakınlarının yanı sıra iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Şevket Sabancı'nın cenazesi düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.


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