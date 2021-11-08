Sevmek ciddi bir iştir: Venüs oğlak burcunda ve retro

Sevgi ihtiyacımız, neyi en çok sevdiğimiz, neye değer verdiğimiz ve neyi kendimize çektiğimiz astrolojide Venüs gezegeni ile bağlantılıdır. İlişkiler söz konusu olunca yine en önemli gezegenlerden biri olan Venüs, ilişkilere yaklaşım tarzımızı, sevgi ve aşk konularına yönelik ne gibi beklentilerimiz olduğu ve bizi mutlu eden şeylerin neler olduğu hakkında bilgi veren yegâne kaynak olarak doğum haritalarında yer alır.

Venüs, Oğlak burcunda, hayatı ve karşısındaki kişileri ciddiye alan, isteklerinde ve beklentilerinde seçicilik sergileyen, ilişkilerinde gerçekçi ve mantıklı tutumlar ve arayışlar içinde olan nitelikleri ifade eder. Haritasında Venüs gezegeni Oğlak burcunda yerleşik olan kişilerin deneyimledikleri gibi, ilişkilere yönelik sorumluluk ve düzen anlayışı bir hayli yüksek olan bu bileşim için, yine ilişkilerde güven ve karşılıklı saygı anlayışı da oldukça yüksek bir beklenti halini almıştır. Venüs Oğlak burcu ilerleyişi süresince gerek kişisel gerek sosyal, arkadaş ilişkilerinde duyguların, arzuların, isteklerin yönlendirici olmasına nazaran, gerçekçilik, güvenilirlik ve toplumsal, sosyal normlar çok daha yönlendirici olabilecektir. Yönetken ve kontrol güdüsünün kuvvetli olması ile ilişkilere kuralcı yaklaşabilecek olan Venüs Oğlak etkisi, taşıdığı görev anlayışı ve başarı odaklılığı ile diğer kişilerle olan ilişkiler üzerinde tedbirli, kontrolü elden bırakmayan, duyguları geri plana atan ya da üstünü bastıran türde davranış güdüsü içeren duyguları yansıtabilir.

İlişkiler üzerinde meydana gelecek olan yeniden yapılandırmalar, karşılıklı beklentilerde artan ciddiyet ve sorumluluk arayışı, sorgulanmaya ihtiyaç hissedilen değerler, ilişkilere yönelik gerçekçi bakış açısı, uzun vadeli ilişkilere kendini hazır hissedebilmek, Venüs’ün Oğlak burcunda yolculuğu süresince getireceği etkilerden.

Venüs’ün bu burçta ilerleyişi süresince 11-18 Kasım arasındaki günlerde Kiron ile zorlu açı yapacağını göz önünde bulundurarak o günlerde özellikle ikili ilişkilerimizde yaralayıcı, kırıcı, sert etkiler yaratacak türden davranışlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Acele verilmiş kararlar ya da aşırı beklentili olmak sorun çıkaran, zarar veren sonuçlar yaratabilir. Yine aynı günlerde Uranüs ile de uyumlu açıda ilerleyişi Venüs’ün üzerinde özgür olmak, kendini olduğu gibi dışarıya yansıtmak ve kendi tercih ettiği şekilde hayatını sürdürmek arzusunu güçlendiriyor. Plüton ile de kavuşum yapacak olan Venüs’ün bu görünümü özellikle Aralık ayı boyunca etkili. Venüs, Plüton ile kesinleşen kavuşumunun hemen sonrasında retro hareketine başlayıp, uzun süre de bu gezegenle birlikte hareket edecek. Bu her birimiz için gerek özel ilişkilerimiz gerek sosyal ilişkilerimiz adına önemli bir zaman sürecinden geçeceği anlamı taşımakta. Bu dönemi, sevgi anlayışımızın, mutluluk anlayışımızın, arzularımızın, isteklerimizin ve diğer kişiler ile kurmuş olduğumuz bağlar içinde aradığımız sevgi, iş birliği, keyif, huzur, değer görme ifadelerini sorgulayacağımız, kendi iç dünyamızda testten geçireceğimiz bir dönem olarak tanımlayabilir ve değerlendirebiliriz.

Hepimize güzel bir hafta dilerim, sevgiyle.